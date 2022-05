Passare ore ai fornelli non piace a nessuno, soprattutto in vista della bella stagione e con le temperature che aumentano.

Piatti caldi come brodi, zuppe e vellutate, che ci hanno accompagnato nei mesi freddi, lasciano spazio a piatti freddi e veloci da mangiare al volo per sentirsi leggeri.

Infatti, in questo periodo dell’anno più che in altri, passare tanto tempo in cucina e dedicarsi alla preparazione di piatti elaborati non è volontà di molti.

Per cene e pranzi leggerissimi pronti in soli 10 minuti, facilissimi da preparare ecco 3 ricette sfiziose ed economiche per piatti deliziosi

La prima ricetta è davvero facilissima e molto gustosa, stiamo parlando dei rotolini di bresaola con robiola e rucola. Basterà comperare della bresaola considerando una porzione di 70 grammi a persona, della robiola e una confezione di rucola. Con l’aiuto di un cucchiaio riporre la robiola in ogni fetta di bresaola da avvolgere su se stessa. Mettere la rucola sul fondo del piatto e adagiarvi sopra i rotolini di bresaola. Condire il tutto con un filo d’olio e un goccio di aceto o glassa di aceto.

Un altro piatto davvero sfizioso è la caprese con burrata e pane carasau. Basterà comperare della burrata fresca, dei pomodori e del pane carasau. Quest’ultimo è facilmente reperibile tra gli scaffali del supermercato. Lavare e tagliare i pomodorini, condirli con olio, sale e qualche fogliolina di basilico. Sminuzzare la burrata, intanto adagiare in un piatto delle fettine di pane carasau a piramide, da alternare con strati di pomodorini e burrata. Servire con l’aggiunta in cima di una fogliolina di basilico.

Per una ricetta più classica potremmo invece decidere di portare in tavola una gustosa e leggerissima insalata di pollo healthy. Un piatto unico ipocalorico pronto in meno di 10 minuti.

Occorrente per una porzione: 150 g di petto di pollo, 200 g di insalata, 80 g di rucola, qualche carota e 3 pomodorini. Infine una manciata di semi di sesamo ed erbe aromatiche.

Procedimento

Basterà versare un misto di verdure come insalata, rucola, carote alla julienne e qualche pomodorino in una ciotola. Intanto scaldare una piastra sul fuoco ed adagiarvi sopra delle fettine di petto di pollo da insaporire con delle erbe aromatiche come timo e salvia. Lasciar cuocere 2 minuti per lato. Intanto in un padellino scaldare i semi di sesamo. Aggiungere il pollo tagliato a losanghe e i semi di sesamo nella ciotola con le verdure. Condire con olio, sale e aceto, se si gradisce.

Infine, se invece preferiamo portare in tavola un gustoso e veloce primo piatto, potremmo optare per degli spaghetti al pomodoro semplice. Basterà munirsi di una scatola di pelati, spaghetti e 2 foglie di basilico fresco.

Ebbene, per cene e pranzi leggerissimi pronti in soli 10 minuti sono queste le nostre 3 incredibili proposte.

