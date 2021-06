La cheesecake é una torta di cui parliamo spesso nella nostra rubrica di cucina. Un dessert fresco e cremoso, che prevede numerose varianti. É possibile creare un dolce più gustoso e corposo che rispecchia di più i gusti tradizionali, ma anche decidere di creare un dessert più semplice, meno calorico, per una colazione salutare o per un dessert povero di calorie e senza sensi di colpa.

La cheesecake é una preparazione semplice che non richiede particolare ingegno in cucina, basta solo prestare attenzione a qualche dettaglio. Infatti é questo il metodo sorprendente per avere una cheesecake perfetta e gustosa come mai prima ed evitare che si sbricioli o che si rompa.

Di ricette ne abbiamo proposte tante ma ecco una golosa cheesecake con un ingrediente inaspettato e delizioso che lascerà gli ospiti senza parole.

Meno di 5 euro e pochi minuti per preparare una gustosissima e light cheesecake estiva

Quella di oggi, però, vuole essere una proposta da preparare anche all’ultimo minuto, un dessert semplice ma gustoso, adatto anche all’ospite più difficile.

La sua preparazione prevede l’utilizzo di pochi e semplici ingredienti.

Gli ingredienti per una cheesecake light (1 persona)

a) Quattro fette biscottate;

b) 170 grammi di yogurt greco;

c) 8 grammi di cacao amaro più acqua.

Procedimento

Sbriciolare le fette biscottate e bagnarle con un po’ di acqua e cacao. Intanto miscelare lo yogurt con un pizzico di vaniglia.

Riporre le fette in un coppa pasta magari rivestita con carta da forno e compattare il composto con il dorso di un cucchiaio.

Aggiungere la crema di yogurt e vaniglia. Intanto creare una cremina con acqua e con gli 8 grammi di cacao e versare sul composto.

Mettere in freezer o lasciare una notte in frigo.

Terminare la preparazione con scaglie di cioccolato o con l’aggiunta di qualche frutto di bosco.

La torta é pronta per essere gustata. Una valida alternativa per una colazione salutare ma anche ottima come dessert o spuntino.

Dunque, ecco che con meno di 5 euro e in pochi minuti riusciremo a preparare una gustosissima e light cheesecake estiva.