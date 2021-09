Il pane è un alimento saziante che possiamo abbinare a diversi cibi e preparazioni, non manca mai sulle nostre tavole.

Possiamo trovare in commercio diverse tipologie di pane a seconda delle nostre esigenze, per esempio pochi sanno che questo è il pane perfetto per i celiaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un alimento che tende, dopo poco tempo, ad indurirsi ed è per questo che è importante cercare di preservarne la fragranza e la freschezza.

In questo modo conserveremo il pane più a lungo, evitando inutili sprechi di prezioso denaro.

Sembra incredibile ma per conservare il pane e mantenerlo morbido basta questo geniale trucchetto

Per prima cosa è importante sapere che la durata del pane dipende da diversi fattori, come gli ingredienti utilizzati, la sua lavorazione e le condizioni climatiche.

Molti di noi amano preparare il pane in casa, in questo caso sarà importante anche conoscere tutti i segreti per conservare il lievito madre.

Ad ogni modo, è possibile evitare inutili sprechi facendo attenzione a non fare alcuni comuni errori che rischiano di comprometterne la qualità.

Per esempio, non dovremo posizionare il pane in frigorifero poiché potrebbe ammorbidirsi notevolmente e perdere la croccantezza che lo caratterizza.

Dovremo procurarci un panno di cotone che dovrà essere di tonalità bianca per evitare che il colore si trasferisca sul pane a causa dell’umidità.

Inumidiamo il panno con dell’acqua ed usiamolo per avvolgere il nostro pane, facendo attenzione a non lasciare eventuali spiragli.

Mettiamo il panno in un contenitore e ricordiamoci di conservarlo in un luogo fresco e lontano da fonti di calore.

Ovviamente il suo caratteristico profumo potrebbe disperdersi leggermente ma senza dubbio rimarrà morbido e fresco più a lungo.

Sembra incredibile ma per conservare il pane e mantenerlo morbido basta questo geniale trucchetto che non tutti conoscono.

Metodo alternativo

Altrimenti se optiamo per una conservazione in freezer, una volta che l’avremo tirato fuori dovremo attendere che si scongeli completamente.

A questo punto posizioniamolo in una padella, accendiamo il fornello a fuoco basso e copriamolo con un coperchio.

Attendiamo che si scaldi per alcuni minuti, girandolo più volte, evitando così che cuocia soltanto da un lato.

In questo modo otterremo un pane ben caldo, croccante e delizioso, perfetto per creare gustose bruschette come aperitivo.

Le idee per utilizzarlo sono numerose, per esempio potremo utilizzarlo per realizzare questo antipasto sfizioso e veloce con 1 solo ingrediente che stupirà tutti.