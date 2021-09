L’arte culinaria è un’arte a 360° gradi, come la pittura, la scultura, la fotografia. E ammettiamo che rappresenta l’arte più “buona” che ci sia. Al giorno d’oggi miliardi di persone hanno questa passione e la dimostrazione ci è data dalle tante trasmissioni di cucina a cui assistiamo quotidianamente.

Una nota da sottolineare e molto positiva è che la cucina sta appassionando sempre più non solo le donne. Chef stellati come Bruno Barbieri, giusto per citare uno dei tanti, ne sono un esempio. Ed è meraviglioso vedere che anche i bambini si mettono all’opera nei programmi. In quelli di pasticceria soprattutto e chissà perché.

Ma ci sono anche tante persone, che pur essendo una buona forchetta e nonostante amino questo mondo, sono inesperti. Per mancanza di tempo o per qualsiasi altra ragione, chi è alle prime armi e, appunto, vuole imparare a gestire tutto in cucina dovrebbe leggere questo articolo.

E allora per chi è principiante e vuole affacciarsi all’arte culinaria ecco degli utili consigli da chef.

Impariamo l’A-B-C

Innanzitutto vediamo cosa significano i termini più utilizzati in cucina che serviranno nella pratica di qualsiasi ricetta.

Il termine “mantecare” significa lavorare una serie di ingredienti messi insieme all’interno di uno stesso recipiente in modo tale da creare un tutt’uno omogeneo. Di solito si usa questo termine nella preparazione di risotti. Il termine “marinare” significa adagiare un alimento in una miscela composta da aceto, vino o agrumi e spezie, e lasciare che questo assorba il liquido. Un esempio è il salmone marinato. Il termine “sfumare” significa far evaporare un liquido come il vino, il brodo o altro alcol. Per esempio alla salsiccia cucinata in padella si aggiunge del vino per sfumare. Il termine “rosolare” significa far dorare un alimento come la cipolla o la carne o il pesce nell’olio d’oliva o nel burro.

Il glossario dei termini di cucina è veramente infinito. Ma i consigli che gli chef ci suggeriscono si concentrano sugli errori da evitare per la riuscita di un buon piatto, salato o dolce che sia.

Quando dobbiamo cucinare la pasta e mettiamo l’acqua in pentola, portiamo ad ebollizione e solo dopo aggiungiamo il sale e poi la pasta. Dopo aver aggiunto la pasta per la cottura mescoliamo spesso affinché non si attacchi. Per portare ad ebollizione più velocemente mettiamo il coperchio e leviamolo quando la pasta si trova in pentola.

Altro consiglio è che qualsiasi preparazione si faccia, si deve sempre assaggiare. Se abbiamo preparato un condimento abbastanza salato, aggiungiamo meno sale in acqua anche se questa è tanta. Se abbiamo sbagliato con la quantità di sale e ne abbiamo aggiunto troppo cerchiamo di recuperare “allungando” il condimento. Importante nota, è essenziale pulire ogni volta che terminiamo di cucinare.