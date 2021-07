La celiachia è una condizione autoimmune che si manifesta, dopo aver assunto del glutine, con una reazione infiammatoria.

L’unica terapia che si ha, al momento, per i celiaci è mantenere una dieta quotidiana evitando l’assunzione del glutine, la così detta gluten-free.

Bisogna fare attenzione poiché a volte si trova nascosto in varie salse e negli alimenti in scatola ma, spesso, anche negli integratori o nei cosmetici.

Quasi nessuno lo compra ma questo è il pane perfetto per i celiaci

Il pane di mais è perfetto per chi segue una dieta ipocalorica ma comunque ricco di valori nutrizionali benefici per il nostro organismo.

Questa ricetta è diventata popolare particolarmente nel sud degli Stati Uniti, dove il mais era un alimento fondamentale mentre la farina di grano costava troppo.

Il mais è un cereale senza glutine e contiene una buona quantità di ferro altri minerali, utile in caso di anemia, come riportato in questo studio.

È ideale per i celiaci perché è privo di glutine ed ha comunque un ottimo sapore ed è ugualmente nutriente e saziante.

Bisogna solo fare attenzione a dove lo compriamo, assicurandoci che non utilizzino un mix di farine poiché in questo modo sarà probabilmente presente del glutine.

Altrimenti, volendo possiamo anche prepararla in casa, se non ci fidiamo, si tratta di una ricetta semplice da preparare e con un gusto davvero irresistibile.

Curiosità

Con l’utilizzo della farina di mais si possono creare moltissime ricette sia dolci che salate, la più conosciuta è senza dubbio la polenta.

Un piatto della nostra tradizione che può essere preparato con moltissime varianti, ideale per le fredde giornate invernali.

Ma non solo, si può utilizzarla per una panatura diversa in sostituzione del pangrattato.

Infine, il pane di mais, grazie al suo sapore ed alla sua consistenza leggera, è davvero ottimo.