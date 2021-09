Oggigiorno siamo tutti connessi, da qualunque posto possiamo accedere o avere notizie su chiunque, anche dall’altra parte del Mondo. È questa la grandezza dei social. Ma come sempre vi è anche un rovescio della medaglia, infatti i social ci mettono letteralmente in piazza.

I nostri dati su internet diventano alla portata di più gente di quanta potremmo mai immaginare. Ma oltre alle informazioni, di cui magari ne forniamo pochissime, anche le foto sono a rischio. Ci preoccupa il loro furto e il loro conseguente utilizzo per finalità non autorizzate da noi. Spesso finiscono in pasto ad altra gente, o usate per creare profili falsi. Una violazione della privacy e della propria immagine estremamente fastidiosa e dannosa. Stop al furto di fotografie su Facebook con queste impostazioni che incautamente pochi applicano.

Sicurezza sul social

Episodi di foto sottratte con facilità sono all’ordine del giorno su Facebook. Come tutti sappiamo infatti bastano pochi click per potersi impossessare di immagini altrui.

Se incapparvi è facile, lo è altrettanto però anche adottare delle misure per arginare il fenomeno. Facebook sempre al passo con i tempi infatti aggiorna di continuo le impostazioni della propria privacy fornendo strumenti adatti a difenderla.

Indubbiamente la prima cosa da fare è adottare l’impostazione che ci avvisa in caso di accessi non riconosciuti. In Impostazioni e Privacy, selezioniamo Protezione e accesso. Da qui potremo applicare questa funzione che ci avvisa in caso di accessi da dispositivi insoliti sul nostro profilo. In questo modo scopriremo se qualcuno sta usando indebitamente il nostro account e potremo correre ai ripari modificando la password e tramite Altre Impostazioni.

Oltre a impostazioni circa la sicurezza generale dell’account, ne esistono anche altre più specifiche per la protezione delle nostre foto. Queste sono adatte contro i malintenzionati che pur non potendo entrare direttamente nel nostro account potrebbero trovarsi sul nostro profilo.

Andiamo in Impostazioni e nuovamente in Impostazioni e Privacy. In Pubblico e Visibilità selezioniamo poi post e storie. Da qui potremo decidere chi può visualizzarli, se solo i nostri amici o anche altri.

Inoltre possiamo selezionare anche singolarmente chi può vedere le foto. È sufficiente cliccarci, premere i tre puntini in alto a destra e poi Modifica Privacy.

Ma vi è un’altra impostazione utilissima al nostro scopo e davvero poco conosciuta, attivabile sempre in Impostazioni e Privacy. Si tratta del riconoscimento facciale; Facebook è in grado di riconoscerci anche nelle foto al di fuori del nostro profilo e di comunicarcelo.

Tutte queste impostazioni di Facebook potrebbero metterci al riparo ed evitarci che gente non autorizzata possa impossessarsi delle nostre foto.

