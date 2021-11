Un gustosissimo contorno da servire per accompagnare secondi di carne e pesce per piatti croccanti e sfiziosi, ma anche molto sano.

Le patate sono un alimento amatissimo da grandi e piccini. Estremamente versatili possiamo portarle in tavola in tantissimi modi differenti ma sempre gustosissimi. Al forno, in friggitrice, in friggitrice ad aria o più semplicemente in padella. Infatti altro che patate fritte ecco come averle gustosissime, croccanti fuori e morbide al morso in soli 20 minuti e non sono al forno.

Le patate oltre che come contorno sono un ottimo condimento per la pasta. Un must have della tradizione italiana è proprio pasta e patate, un piatto un po’ più calorico ma ricco di gusto.

Le patate al forno con la buccia

Le patate al forno con la buccia sono un’alternativa più gustosa e croccante delle classiche patate al forno, amate da grandi e piccini finiscono sempre in un baleno.

Consumarle con la buccia in realtà apporterebbe numerosi benefici, ed è uno dei trucchi che ci permette di non rinunciare a questo alimento, un po’ troppo ricco di amido. La buccia aumenterebbe la quota di fibre, rallenterebbe l’assorbimento dell’amido e degli zuccheri di cui le patate sono composte. In tema di trucchi ecco 3 veloci e furbi trucchetti per non rinunciare mai più a pane e patate per consumarli evitando picchi glicemici e grasso addominale.

Sembra incredibile ma aggiungendo questo ingrediente le patate al forno saranno croccanti fuori e morbidissime dentro in pochi minuti

Per avere delle patate al forno con la buccia croccanti fuori e morbide dentro basta un piccolo trucchetto, quello del bicarbonato.

Un ingrediente comunissimo e molto economico spesso già presente nelle nostre dispense per i suoi mille usi. Un ottimo alleato in cucina e nelle faccende di casa. Infatti basta sgrassatori ecco come pulire il microonde in 5 minuti con prodotti naturali e fai da te per averlo pulito e disincrostato e risparmiare in bolletta. E ancora per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente.

Ma come utilizzarlo per rendere le patate croccanti?

1 geniale trucchetto davvero economico e veloce

Semplice, basterà dapprima lavare accuratamente la superficie delle patate, pulendo bene la buccia; tagliarle a fettine sottili o a dadini. Intanto mettere sul fuoco una casseruola con l’acqua e aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Immergere le patate e lascia sbollentare per pochissimi minuti. Il bicarbonato tramite processi chimici renderà la superficie delle patate porosa, facendo in modo che queste riescano a trattenere di più i condimenti, divenendo anche croccantissime. Otterremo così patate gustosissime e super saporite.

