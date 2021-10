Un oggetto gettonatissimo soprattutto nel periodo invernale dove il suo uso è triplicato, è il forno. Indispensabile per la preparazione di ricette salutari che prevedono una cottura al forno, ma anche per la preparazione di gustosissimi primi piatti come le lasagne, per la cottura di pizze e di deliziose torte.

Per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente

Un oggetto che lavora tanto, che si sporca con facilità e se non viene pulito in fretta diventa difficilissimo da disincrostare. L’ideale sarebbe detergerlo dopo ogni utilizzo, ma se proprio non ci riusciamo, dobbiamo almeno ripulirlo quando ci sono residui di cibo sul fondo e le porte sono unte o se sentiamo cattivo odore.

Pulire il forno incrostato non è mai un’impresa semplice, le macchie infatti tendono a non andare via con facilità. Per una pulizia con rimedi naturali e fai da te ecco alcune dritte.

La bevanda magica

Il metodo che pochi conoscono ma che sembrerebbe davvero molto efficace è la pulizia con la coca cola. La bevanda più conosciuta del secolo è un ottimo disincrostante.

Procedere inumidendo perfettamente le macchie con la coca cola e accendere il forno per qualche minuto per farla evaporare completamente. A forno spento con l’aiuto di una spugnetta eliminare del tutto le impurità. Un metodo questo che funziona benissimo soprattutto per le teglie incrostate. Dunque, per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente.

Il metodo tradizionale

Un metodo più tradizionale è utilizzare una miscela di bicarbonato di sodio e aceto. In una pirofila mettere abbondante bicarbonato e una modesta quantità di aceto, mescolare. Con l’aiuto di una spugnetta riporre il composto sulle pareti del forno incrostate. Nella pirofila dove era contenuto il composto, riporre dell’acqua e metterla in forno. Accendere il forno per 60 minuti a 100 gradi. Una volta terminati i minuti, con l’aiuto prima di una spugnetta e poi di uno straccio, provvedere alla rimozione del bicarbonato dalle pareti dell’elettrodomestico.

L’ammoniaca

Per una pulizia meno naturale ma molto efficace possiamo utilizzare l’ammoniaca, che rispetto ai comuni spray appositi è anche più vantaggiosa.

In un recipiente di vetro mescolare l’ammoniaca con due tazze d’acqua e riporre all’interno del forno spento ma precedentemente riscaldato. Lasciare lì tutta la notte premurandosi di tenere leggermente aperta la porta del forno.

Al mattino seguente aprire le finestre e rimuovere la vaschetta dal forno. Poi con l’aiuto di guanti e una pezza bagnata procedere alla pulizia dell’elettrodomestico.

Dunque, pulire un forno incrostato non è una passeggiata ma con questi trucchetti sarà sicuramente più semplice e meno faticoso.

Approfondimento

