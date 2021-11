Il microonde è uno degli elettrodomestici più diffuso dell’ultimo ventennio. Amato per la sua praticità e velocità nell’utilizzo, è un vero salva tempo, indispensabile nelle nostre giornate frenetiche e piene di impegni.

Ma se è vero che è uno degli oggetti più utilizzati, è anche vero che sul suo utilizzo ci sono tantissimi pareri contrastanti. Questo accade perché molti pensano che le onde sfruttate da questo elettrodomestico siano dannose per la salute. Altri, al contrario riterrebbero l’esatto contrario.

Senza volerci sostituire a medici ed esperti di settore cerchiamo di spiegare come funziona e perché il suo utilizzo non sembrerebbe affatto nocivo per la salute.

Come funziona?

All’interno del microonde è contenuto un magnetron, che quando azioniamo il forno emana la sua energia all’interno della camera di cottura degli alimenti. Questa energia va ad agitare sempre più le molecole di acqua presenti nei cibi. Queste molecole agitandosi sempre più velocemente si surriscaldano portando a cottura i cibi.

Il segreto sta nel fatto che l’energia che si sviluppa viene interamente assorbita dal cibo, senza dispersioni, che in un baleno sarà cotto.

Uno strumento che ha rivoluzionato totalmente il Mondo della cucina e le nostre giornate. È un elettrodomestico che nasce inizialmente per riscaldare gli alimenti, ma che oggi è anche in grado di cuocerli. Questo fantastico apparecchio ci permette di ridurre i tempi di cottura, di scongelamento, di riscaldare i piatti con immediatezza e di far bollire l’acqua in men che non si dica.

Tuttavia esattamente come avviene per il più comune e lento forno da cucina, anche il microonde tende a sporcarsi ad ogni utilizzo sempre di più. E se lasciamo che lo sporco si accumuli sarà sempre più difficile rimuoverlo.

Basta sgrassatori ecco come pulire il microonde in 5 minuti con prodotti naturali e fai da te per averlo pulito e disincrostato e risparmiare in bolletta.

Esattamente come ricordiamo in questo articolo, per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente, per evitare incrostazioni, la prima cosa da fare sarebbe pulirlo dopo ogni utilizzo.

Per la pulizia interna del microonde non è necessario utilizzare prodotti chimici. Sono sufficienti prodotti come il limone, l’aceto di vino bianco e il bicarbonato. Sarà sufficiente riporre in uno spruzzino 200 ml di acqua calda e 50/100 ml di aceto o limone. Vaporizzare il composto all’interno del forno; lasciar agire e risciacquare con uno strofinaccio bagnato.

In una tazzina di bicarbonato aggiungere sufficiente acqua per creare un composto da applicare all’interno del forno. Lasciar agire e risciacquare con l’aiuto di una pezza bagnata.

L’elettrodomestico che ci fa risparmiare in bolletta

Con qualche piccolo accorgimento il forno a microonde ci permette un grande risparmio in bolletta.

Il risparmio inizia dall’elettrodomestico stesso, che utilizza una potenza media e non necessita di preriscaldamento.

Se poi prestiamo anche attenzione alla pulizia e a togliere la presa tutte le volte che non è in funzione il risparmio sarà assicurato.

In merito al risparmio la pulizia è fondamentale, infatti, eventuali residui di cibo potrebbero essere responsabili di un notevole dispendio energetico. Questo perché ostacolerebbero la diffusione del calore durante l’accensione e il funzionamento dell’elettrodomestico.

