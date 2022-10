Come cucinare patate in forno croccanti e un segreto per usare quelle lesse

Le patate al forno sono per antonomasia il contorno ideale per qualsiasi piatto, che si tratti di carne o di pesce. Non a caso quando pensiamo ad un arrosto o a succulente bistecche e filetti alla brace, difficilmente riusciamo a resistere alla tentazione di accostare un piatto di patate.

Eppure non sempre siamo a piena conoscenza di come ottenere un risultato soddisfacente, ma in realtà è davvero semplicissimo. Infatti in seguito vedremo cosa fare per cucinare delle patate al forno cotte a puntino e in più qualche consiglio su come usarle quando sono lesse.

Come cucinare patate in forno a regola d’arte

Partiamo con il dire che esistono decine di metodi diversi per cucinare le patate arrosto. Il primo è quello di lavare con cura le patate per poi sbucciarle. Una volta eliminata la buccia procediamo a tagliarle a cubetti tutti della stessa dimensione di circa 1 cm. Ora disponiamo le nostre patate su di una teglia da cucina e condiamole con olio, aglio e rosmarino senza aggiungere sale. Infatti il sale renderà mollicce le patate tirandone fuori l’acqua e, pertanto, saleremo solo alla fine. Dopo aver condito mettiamo tutto nel forno a 180° per almeno 40 minuti. Trascorso il tempo di cottura avremo ottenuto delle perfette patate al forno croccanti.

Ma possiamo anche variare il metodo di cottura. Ad esempio, sempre dopo averle lavate, possiamo lessare le patate per circa 7-8 minuti per dargli una precottura. In seguito tagliamo a spicchi le patate, disponiamole sulle teglie e condiamole a nostro piacimento. Per una croccantezza extra possiamo cospargerle di pangrattato. Inforniamo sempre a 180° per 30-40 minuti finchè non saranno ben dorate.

Cosa fare con quelle lesse

Se dovessero poi avanzare delle patate lesse possiamo impiegarle in tante ricette originali. Ad esempio una gustosa torta salata con le patate da preparare in modo semplice.

In alternativa potremmo creare uno sfizioso aperitivo sfruttando un impasto simile a quello degli gnocchi. Su 250 g di patate lesse aggiungiamo 80 g di farina e 40 g di parmigiano, un tuorlo d’uovo e un pizzico di sale. Impastiamo bene e creiamo dei dischetti utilizzando un bicchiere o una tazza. Ora mettiamo sopra al dischetto una fetta di provola e una di prosciutto cotto e poniamo sopra un altro dischetto di patate. Chiudiamo sigillando con cura tutti i bordi per poi cuocere in padella fino a doratura su entrambi i lati. Ed ecco pronto in pochi minuti un aperitivo sfizioso da servire ai nostri amici e parenti.

