L’autunno è appena iniziato e stanno cambiando i prodotti di stagione e le attività da poter svolgere. Tra i prodotti di stagione ci sono sicuramente disponibili le patate e le cipolle. Questi due alimenti sono tra i più usati in cucina ed è opportuno sapere in quali ricette usarle.

In cucina ci sono due cose che servono principalmente per conservare gli alimenti: la dispensa ed il frigorifero. Oltre a saper scegliere il frigorifero giusto per le proprie esigenze, è necessario sapere che non tutti gli alimenti sono adatti all’elettrodomestico. A questo proposito vedremo dove e come conservare patate e cipolle in modo corretto.

Ci sono dei piccoli accorgimenti, che non costeranno nessuna fatica, per poter conservare questi alimenti in modo che possano durare per molto tempo in casa. Metterli in pratica è utile per evitare gli sprechi in cucina e per salvaguardare la propria salute.

Dove e come conservare patate ed anche cipolle ma nel modo migliore

C’è chi conserva le patate e le cipolle in frigorifero. Tuttavia, non è una pratica corretta. Le patate, sotto i 2 gradi trasformano gli amidi in zuccheri. Quindi, cambiano nel colore e nel sapore. Le cipolle, invece, non trovano un ambiente ideale nel frigorifero perché pieno di umidità.

Gli accorgimenti per poter conservare in modo corretto patate e cipolle sono questi:

togliere dal gruppo quelle danneggiate: i prodotti che presentano dei danni o delle ammaccature non si possono conservare, vanno messe da parte e consumate entro breve tempo;

conservare in luogo asciutto e fresco: il frigorifero non va bene, tuttavia, il posto adatto è sicuramente dove c’è buio, con una temperatura che va dai 2 ai 10 gradi e privo di umidità; deve essere assolutamente asciutto e areato;

tenerle lontano dalla frutta: mele, banane e pere producono etilene, sostanza che velocizza la maturazione;

controllare spesso: è opportuno controllare spesso lo stato degli alimenti perché le condizioni dell’ambiente possono cambiare velocemente e può formarsi dell’umidità.

Seguendo questi pochi e semplici accorgimenti, si possono conservare questi prodotti per diverse settimane. È un tempo perfetto per evitare di buttarle e usarle per le ricette più sfiziose per tutta la famiglia.

Se germogliate si possono mangiare?

Un aspetto che può capitare durante la conservazione di questi prodotti autunnali è l’apparire di alcuni germogli. Infatti, in modo del tutto naturale, alla presenza di umidità una patata o una cipolla germoglia. Ma i germogli si possono mangiare? I germogli della patata no, quelli della cipolla sì.

I germogli della cipolla non sono tossici o dannosi per la salute, anzi, molti sostengono che fanno bene. La loro presenza non è sintomo di guasto del prodotto, una cipolla non è commestibile quando è molliccia e piena di rughe. I germogli della patata, invece, hanno la solanina, una sostanza che provoca dei disturbi nell’organismo come vomito e diarrea.

Quindi, nel caso della cipolla non ci sono problemi. Nel caso della patata occorre guardare il suo stato. Se è ancora dura, senza rughe, allora basta togliere i germogli e le parti verdi per mangiarla senza problemi.

Lettura consigliata

Gli alimenti che si potrebbero mangiare se si ha fame la notte senza ingrassare