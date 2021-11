A volte dei sintomi comuni possono nascondere patologie importanti che non si ha idea di poter avere. Se si tratta di casi sporadici e dolori passeggeri è probabile che si tratti di sintomi passeggeri. Però è sempre bene consultare il medico per assicurarsi che non siano il campanello di allarme di ben altre patologie.

La patologia su cui focalizzeremo l’attenzione oggi non è molto conosciuta. Spesso si sviluppa in soggetti che già soffrono di psoriasi, ma non è assolutamente detto che non possa verificarsi il contrario.

Dolore e gonfiore alle dita di mani e piedi in alcuni casi potrebbe nascondere questa patologia debilitante

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che interessa le articolazioni. In genere, come già detto si presenta in soggetti affetti da psoriasi o comunque in familiari di chi è interessato da questa malattia.

Come riporta l’autorevole Humanitas, la malattia colpirebbe più frequentemente soggetti tra i 30 e i 50 anni, sia donne che uomini. Interesserebbe soggetti affetti da psoriasi, una malattia cutanea che porta alla comparsa di chiazze rosa con delle placche bianche. Queste chiazze si presentano soprattutto sulle giunture delle articolazioni, come gomiti, caviglie, mani o piedi. Però può svilupparsi anche su cuoio capelluto o dietro le orecchie. Tra i sintomi campanello d’allarme per questa malattia ci sono ad esempio le unghie fragili che si sfaldano facilmente.

Non è chiaro quali siano le cause che portano all’artrite psoriasica, però si hanno alcune informazioni. Cioè si sa che si verifica quando il sistema immunitario va ad attaccare le normali cellule dell’organismo. Oltre ai sintomi citati, si può presentare con dolore e infiammazione dei tendini e legamenti. Ad esempio quelli del tallone o della pianta del piede. Ma anche dolore lombare con infiammazione tra le vertebre o dolore del gluteo correlato.

Caratteri della malattia

Come la psoriasi anche l’artrite psoriasica è una malattia cronica che alterna periodi di relativa remissione a periodi di peggioramento sintomi. Il medico potrà effettuare una diagnosi precisa eseguendo degli esami di laboratorio e conoscendo la storia clinica del paziente. In genere la terapia prevede farmaci tradizionali per contrastare le infiammazioni o farmaci biologici per bloccare il TNF alfa. C’è anche da dire che sono in fase di sviluppo diverse terapie per contrastare altre molecole responsabili dell’infiammazione.

Quindi, attenzione, dolore e gonfiore alle dita di mani e piedi in alcuni casi potrebbe nascondere questa patologia debilitante. Se pensiamo di soffrire di uno di questi sintomi o abbiamo in famiglia casi di psoriasi meglio consultare il medico. Se soffriamo di psoriasi meglio controllare costantemente i sintomi per prevenire un’eventuale comparsa della patologia. In più, siccome l’artrite psoriasica è una malattia cronica e invalidante può dare diritto a richiedere l’assegno di invalidità.

