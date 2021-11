Siamo a meno di quaranta giorni dal Natale. In alcune famiglie sono già iniziati i preparativi per addobbare la casa. Ancora pochi giorni e luci, alberi e presepi potranno lasciare i nostri ripostigli o i nostri box per tornare ad abbellire i locali di ogni abitazione. La magia del Natale ci pervaderà e non vediamo l’ora di stravolgere un po’ casa per far loro posto nuovamente.

La tradizione del presepe è tipicamente italiana. San Francesco lo inventò nel lontano 1223. Quasi ottocento anni di storia e non sentirli. Una tradizione tramandata di generazione in generazione che ha dato vita a veri e propri mestieri. L’arte di costruire un presepe non è per tutti, ma tutti possono provare a mettersi alla prova. Se creare statuine è molto complicato, per la scenografia, invece, possiamo davvero pensare di fare qualcosa di nostro. Per crearlo, è bene muoversi in anticipo, anche perché ci possono essere dei tempi lunghi di preparazione.

Come costruire un fantastico ed economico presepe utilizzando 3 oggetti che tutti abbiamo in casa

Si possono utilizzare oggetti che tutti noi abbiamo in casa. Giornali vecchi, cartoni, scatole, pezzi di polistirolo, barattoli, vaschette di plastica. La creatività non deve avere limiti. Possiamo tranquillamente andare nel nostro giardino e fare incetta di foglie, muschio, rami secchi di alberi da frutto. Abbiamo già visto, in proposito, quando e come iniziare il trattamento per le piante da frutto in vista dell’inverno con questo ingrediente segreto. Stessa cosa possiamo fare nei boschi vicino a casa.

Con tutto questo materiale, possiamo sbizzarrirci nella costruzione. Avendo a disposizione un taglierino e del polistirolo potremmo andare a creare delle casette. Formiamo i muri, li uniamo insieme con dello scotch di carta o della colla vinilica e, una volta pronti, possiamo decorarli con della tempera o dei colori a olio. Cercando dei modelli di case antiche, tipiche dei luoghi in cui nacque Gesù. Se non disponiamo del polistirolo, possiamo utilizzare lo stesso procedimento con le scatole di cartone. Certo, l’effetto del colore non sarà lo stesso. Possiamo emendare, se vogliamo, con della polvere di gesso, della colla vinilica e dell’acqua. Creare una pastella, spargerla sul cartone e aspettare che si asciughi, prima di dipingerla. Se vogliamo un effetto pietra, possiamo aggiungere al preparato un cucchiaio di fondo di caffè.

Le montagne

Dalle case alle montagne il passo è breve. Per questa creazione ci serviranno dei fogli di giornale, una bacinella con una mistura di acqua e colla vinilica e una base solida su cui far poggiare le nostre montagne. Si consiglia un pezzo di compensato o un pannello di poliuretano spesso almeno un centimetro. Sarà sufficiente prendere ogni foglio di giornale, immergerlo nella bacinella e appallottolarlo. Uno sopra l’altro, scegliendo l’altezza e la forma che si vuole dare alla nostra montagna. La procedura di asciugatura sarà molto lunga. Si consiglia di lasciare al sole la costruzione di giorno e avvicinarla al calorifero nelle ore serali e durante la notte.

Una volta asciutta, procederemo a dipingere con le tempere. Come costruire un fantastico ed economico presepe utilizzando 3 oggetti che tutti abbiamo in casa è molto semplice, se disponiamo di creatività. Iniziamo in anticipo, in modo da avere tutto pronto, quando decideremo di togliere le statuitine dalle scatole e iniziare a immergerci nell’atmosfera natalizia.

Approfondimento

Le nuove statuine del presepe che stanno comprando tutti