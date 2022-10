Quali patate usare per friggere, per gnocchi o per il gateau o al forno

Le patate sono uno degli alimenti più versatilità e gustosi che si possano portare in tavola. Fritte, in insalata, al forno, novelle con il pollo, nel pasticcio e potremmo continuare forse all’infinito. È anche vero però che l’ottima riuscita di una ricetta a base del tubero più amato al mondo, è dovuta anche alla scelta della giusta varietà. Le opzioni sono parecchie: rosse, farinose, a pasta bianca etc. Vediamo quindi quali patate comprare al supermercato per le ricette più famose.

Quali patate usare per friggere, in padella o nella friggitrice ad aria

Le patatine fritte sono il più incredibile e gustoso fra i fast e street food. Ovviamente potremmo friggere le patate fatte a fiammifero nella friggitrice ad aria in modo quindi molto salutare senza l’aggiunta di olio. In questo caso le French Fries, come sono denominate le patatine fritte, sono ottime se usiamo patate dalla buccia rossa o Russet. Per esser fritta, la consistenza deve essere compatta e per questo le varietà tardiva Kuroda è la migliore. Vanno comunque bene le patate a pasta gialla come la Primura perché trattengono bene l’umidità ma non si sfaldano data la scarsa quantità di amido. Decisamente nuova ma perfetta e salutare per le proprietà nutrizionale è la patata americana o batata. Questo tubero dal gusto dolce e delicato, in realtà ha una quantità superiore di zucchero ma un indice glicemico più basso grazie all’apporto di fibre e di preziosi antiossidanti. Inoltre garantisce un maggior apporto di potassio.

Le varietà di patate per il purè e gli gnocchi

Le caratteristiche che abbiamo apprezzato per la ricetta delle patate fritte sono esattamente quelle da evitare per il purè o gli gnocchi. Per queste preparazioni, infatti, la regola universale prevedere varietà ricche di amido e dalla consistenza farinosa. Le migliori varietà sono quelle a pasta bianca. Il tipo Kennebek o Majestic, la Bianca Comasca o la tonda di Napoli, la Baraka o la Cardinal. Possono andar bene anche le varietà Prince e Faluka. Quest’ultima è ottima anche cotture al forno o in frittura. Un tipo di patata di nicchia ma da provare quando si preparano i gnocchetti è la patata di Uboldo, varietà a pasta gialla. Non dimentichiamo poi “la regola delle vecchie”: sia per il purè che per i gnocchi occorre scegliere le patate più vecchie perché contengono ancora meno acqua di quelle appena raccolte.

Se, invece, vi state chiedendo quali patate scegliere per il gataeu o le crocchette, ecco la risposta. Anche per queste preparazioni sono da prediligere le patate a pasta bianca come la tonda di Napoli.

Le migliori da fare in insalata

Da fare lesse, la migliore varietà è quella a pasta gialla. Una volta lessate possiamo preparare l’originale insalata di patate tedesca. Ora quindi sappiamo quali patate usare per friggere, da bollire o da gustare in purea.

Lettura consigliata

Con 1 kg di patate e 2 würstel, ecco la zuppa low cost più amata dai tedeschi