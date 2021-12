Le feste si stanno avvicinando a grandi passi con loro i lunghissimi pranzi e le cene interminabili. Cene e pranzi che ci regalano gioie e momenti magici in compagnia, ma che possono mettere a dura prova la nostra digestione. È proprio per questo motivo che iniziano a fare la loro comparsa sulle tavole i tipici liquori digestivi. Solo poco tempo fa abbiamo scoperto come prepararne uno davvero gustoso a base di cachi. Oggi cambieremo ingrediente e vedremo come usare una delle piante digestive per eccellenza. E se siamo stanchi dei soliti grappe e amari, dobbiamo assolutamente provare questo liquore digestivo facilissimo da preparare in casa. Mettiamoci subito al lavoro e sarà pronto proprio nei giorni di Natale. Prima di proseguire con la ricetta, un’avvertenza. Beviamo questo liquore con moderazione. Ha un alto tasso alcolico e un abuso può portare a problemi di salute anche gravi.

In natura esistono moltissime erbe e spezie in grado di depurare il corpo e favorire la motilità intestinale. E possiamo sfruttarne le proprietà non solo mangiandole, ma anche come base per preparare fantastiche bevande. In un precedente articolo abbiamo, infatti, visto come preparare una tisana perfetta per ripulire il fegato e che potrebbe aiutarci anche contro il colesterolo altro.

Una delle piante depurative più note è il rabarbaro. Il rabarbaro contiene alcuni principi attivi che potrebbero aiutarci a livello gastrointestinale e a depurarci da tossine e batteri. Dovremmo consumarlo con moderazione perché potrebbe avere effetti collaterali da non sottovalutare. Ma se il medico ci dà l’ok e non soffriamo di particolari patologie, possiamo farne la base del nostro digestivo natalizio.

Come preparare il digestivo al rabarbaro

Per preparare una bottiglia di liquore ci serviranno:

250 ml di alcol per liquori a 95°;

130 grammi di gambi di rabarbaro;

350 grammi di zucchero semolato;

300 ml di acqua.

Prendiamo il rabarbaro, meglio ancora se proveniente dal nostro orto, laviamolo e asciughiamolo bene. Tagliamo i gambi a pezzi più piccoli possibile e mettiamoli in un barattolo con l’alcol. Chiudiamo ermeticamente e lasciamo a riposare per 10 giorni in un luogo asciutto e lontano dalla luce.

Trascorsi i 10 giorni prendiamo un pentolino e facciamo sciogliere lo zucchero semolato in acqua. Attenzione, però, a non farlo bollire. Altrimenti rischiamo di ottenere del caramello inutile per il liquore.

Adesso non ci resta che mischiare i due liquidi. Facciamo raffreddare acqua e zucchero, e incorporiamo con alcol e rabarbaro. Mescoliamo bene il tutto e mettiamo a riposare per 24 ore.

Non ci resta che filtrare il liquore e imbottigliare. Il nostro digestivo natalizio è pronto.

