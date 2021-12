Mancano pochissimi giorni alle feste di Natale e molti di noi si stanno preparando alle temute mangiate natalizie. C’è chi ha iniziato a intensificare l’allenamento. Oppure chi sta puntando su insalate detox perfette per depurarsi e fare scorta di antiossidanti e preziose vitamine. Ma c’è anche una terza strada. Ovvero quella delle bevande calde con proprietà disintossicanti. Oggi parleremo proprio di una di esse. Ecco come ripulire il fegato prima delle abbuffate natalizie con una tisana facilissima da preparare che potrebbe aiutare anche contro il colesterolo. Ci basteranno soltanto 3 ingredienti e potremmo riuscire a dare un aiuto prezioso al nostro organismo. Con una premessa. Parleremo di un rimedio naturale che non potrà sostituire l’eventuale bisogno di farmaci. Per questo dovremmo sempre consultare il medico prima di iniziare a consumarla.

Ecco come ripulire il fegato prima delle abbuffate natalizie con una tisana facilissima da preparare che potrebbe aiutare anche contro il colesterolo

Le feste di Natale sono forse uno dei periodi più complicati dell’anno per l’organismo. I cibi che mangeremo metteranno a dura prova stomaco, fegato e intestino e potrebbero anche alzare i livelli di colesterolo. Per questo motivo diventa importante inserire nella dieta alimenti che possono depurarci e prevenire patologie anche molto serie.

Oggi parleremo proprio di due di essi: il cardo mariano e la curcuma. Il cardo mariano è noto fin dall’antichità per le sue proprietà protettive del fegato. In più sembra in grado di aumentare l’escrezione della bile e di proteggere l’organo da infezioni e infiammazioni. Attenzione a consumarlo senza consultare il medico. Potrebbe scatenare reazioni allergiche e disturbi gastrointestinali. In più rischia di interferire con farmaci che regolano la quantità di zuccheri nel sangue.

La curcuma è ricca di curcumina, una molecola che potrebbe avere importanti effetti protettivi sul fegato. In più la sua composizione chimica sembra in grado di tenere sotto controllo il colesterolo. Anche in questo caso dobbiamo fare attenzione a consumarla, soprattuto se assumiamo farmaci anticoagulanti. La curcuma rischia, infatti, di rallentarne l’azione.

Ma se il medico ci dà l’ok, non ci resta che aggiungere la menta agli ingredienti e iniziare a preparare la nostra tisana.

Come preparare questa bevanda calda per il fegato con cardo mariano e curcuma

Per preparare due tazze di tisana ci serviranno:

250 ml d’acqua;

20 grammi di semi di cardo mariano;

20 grammi di rizoma di curcuma;

5 foglioline di menta.

Facciamo bollire la nostra acqua in un pentolino e quando raggiunge la temperatura giusta, mettiamo in infusione cardo mariano e curcuma. Aspettiamo qualche minuto e aggiungiamo anche le foglioline di menta tritate. Ci serviranno per rendere più fresco il sapore.

Non ci resta che far raffreddare la tisana e filtrarla con un colino. Adesso possiamo iniziare a bere. Il fegato, molto probabilmente, ringrazierà.

