Ci stiamo avvicinando a grandi passi alle festività natalizie. In questi giorni, le nostre tavole stanno iniziando a riempirsi di piatti a cui è davvero difficile rinunciare. Piatti che, in molti casi, sono pesanti e complicati da digerire. Ma per nostra fortuna questo è anche il periodo in cui cominciano a fare capolino i primi liquori digestivi. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo proprio come prepararne uno a base di frutta di stagione. E né limoncello né amaro, sarà questo il dolcissimo digestivo autunnale che darà una marcia in più ai nostri pasti. Prepararlo è davvero semplice e avremo bisogno di pochi ingredienti. Prima di svelare la ricetta un consiglio fondamentale: beviamolo sempre con moderazione e senza esagerare. L’alcool è uno dei peggiori nemici per la nostra salute.

I prodotti tipici di questo periodo sono fenomenali per preparare dei liquori digestivi. Tutti conoscono il limoncello da fare con i limoni. Oppure l’arancello che si fa con le arance, ottimi anche per preparare gustosissime torte senza burro e latte. Pochi, però, sanno che possiamo usare anche i dolcissimi cachi per creare un ottimo digestivo.

Per la ricetta ci serviranno:

2 etti di cachi;

15-20 noccioli di cachi;

300 grammi di alcool per liquori;

mezzo litro d’acqua;

150 grammi di zucchero di canna.

I cachi sono un prodotto dalle straordinarie proprietà. Sono ricchi di fibre e possono aiutarci a digerire. In più contengono elevate quantità di molecole antiossidanti fondamentali per prevenire l’invecchiamento cellulare.

Le uniche persone che dovrebbero evitarli sono quelle in cura con medicinali antipertensivi. I cachi potrebbero interferire con il loro funzionamento.

Come preparare il liquore di cachi

L’operazione più importante per la ricetta è la scelta dei cachi. Optiamo sempre per frutti maturi, ma ancora abbastanza sodi. Una volta selezionati i migliori, laviamoli e togliamo la buccia e la parte interna. Non buttiamo i noccioli. Saranno fondamentali per dare gusto al liquore.

Pesiamo un etto e mezzo di cachi e dopo averli tagliati a cubetti, mettiamoli in un barattolo di vetro abbastanza capiente. Aggiungiamo anche l’alcool e i noccioli, e dopo averlo chiuso facciamolo riposare per una settimana in un luogo fresco e asciutto. Possibilmente al riparo dalla luce.

Trascorsi 7 giorni possiamo iniziare a preparare il liquore. Facciamo sciogliere lo zucchero in acqua a fuoco basso e lasciamo raffreddare lo sciroppo. Filtriamo il composto a base di cachi e travasiamolo in una bottiglia di vetro. Con un imbuto aggiungiamo anche lo sciroppo. Il nostro digestivo è pronto.

Ci basterà farlo riposare per un paio di giorni e il gioco è fatto. Possiamo conservarlo in frigo o nel freezer. Va servito ben freddo.

