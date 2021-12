L’inverno porta con sé sicuramente tante note piacevoli. Le coperte calde, le bevande rilassanti, i film da guardare durante le serate fredde e di pioggia. Insomma, si tratta della stagione del relax per eccellenza. In questi mesi, infatti, possiamo goderci un po’ di riposo, staccando la spina e concentrandoci su lavoro e affetti. Ma certamente non possiamo neanche chiuderci in casa. Infatti, è normalissimo voler uscire ogni tanto. Magari di meno rispetto alla primavera o all’estate, dove le temperature ci permettono di stare più ore fuori casa. Ma comunque, sicuramente, una bella passeggiata ogni tanto non può che farci bene.

Addio maglioni ingombranti che ci fanno sembrare goffissimi, ecco come ripararsi dal freddo rimanendo comodi e chic

Ogni volta che usciamo di casa, però, si ripropone sempre lo stesso problema. Infatti, molti di noi non sanno come vestirsi per potersi proteggere dalle incombenze del freddo. E la situazione diventa ancor più drammatica quando cerchiamo di portare con classe i maglioni caldi e accoglienti tipici di questa stagione. Infatti, spesso ci ritroviamo a camminare in modo goffo e poco elegante a causa di tutta la lana che abbiamo indossato solo per non avvertire le basse temperature. In questo caso, però, dovremmo attrezzarci e capire come fare per risultare comunque eleganti e di classe nonostante il freddo. Ci sono dei piccoli modi in cui possiamo iniziare a vestirci, che ci toglieranno dall’imbarazzo e che ci permetteranno di andare in giro con la stessa eleganza e leggerezza tipica dell’estate.

Ecco come vestirsi per apparire sempre alla moda senza rinunciare al calore

Iniziamo dall’intimo. Per le donne, in particolar modo, esistono dei reggiseni termici che possono scaldare un po’ la pelle. Quindi certamente questo è un buon punto di partenza. Poi, basterà vestirsi a strati per poter assorbire tutto il calore necessario senza risultare goffi. Dunque, inizieremo con una canottiera, sempre termica se vogliamo, così da sentirsi al caldo. Poi un trucco geniale è mettere un body nero a maniche lunghe e una maglia dello stesso colore sempre a maniche lunghe sopra. In questo modo, addosso, avremo già tre strati e inizieremo a sentire il caldo che tanto agogniamo. Successivamente, l’ultimo tocco: un piccolo cardigan in lana che possa allontanare tutto il freddo. Al di sopra, basterà indossare un cappottino, sempre pesante sia chiaro, ma quantomeno non ingombrante, che ci faccia risultare alla moda e chic.

Perciò, ora lo sappiamo. Addio maglioni ingombranti che ci fanno sembrare goffissimi, ecco come ripararsi dal freddo rimanendo comodi e chic. Con questi piccoli trucchi, il nostro outfit rimarrà perfettamente elegante e noi potremo stare tranquillamente al caldo.

Approfondimento

