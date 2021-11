Gran parte della frutta e degli ortaggi di questa stagione rappresenta una vera miniera di benessere. Il loro gusto, tipicamente autunnale, poi, regala sempre piacevolissime sensazioni al palato. Ma esistono tanti modi di reimpiegare anche i loro prodotti di scarto e sfruttarne il potenziale al massimo.

Di sicuro, è sbagliato gettarli nella raccolta differenziata perché è così che bisogna riciclare i gusci delle castagne in casa o giardino. Tutti i loro utilizzi sono davvero sorprendenti e aiuteranno pure ad avere un giardino invidiabilissimo.

Gli incredibili scarti offerti dalla natura

Riutilizzare qualcosa che, altrimenti, andrebbe buttato via, non solo consente di ottenere importanti vantaggi economici, ma aiuta pure l’ambiente.

In autunno, oltre a esserci un grandissimo impiego di castagne, tra i cibi più consumati in assoluto compare pure la zucca. Per esempio, buttare i semi di zucca è un grave errore perché sono preziosissimi per queste ragioni che bisogna assolutamente conoscere.

Ed ecco pure 10 incredibili utilizzi che molti non si aspettano da questo scarto del limone, che è uno spreco buttar via. Insomma, la natura offre sempre l’occasione di farci rimanere davvero sorpresi, proprio come dimostrano questi furbi riutilizzi della buccia di castagna, scopriamoli insieme.

Il primo incredibile modo di riutilizzare queste bucce serve a tenere lontani da orto e giardino alcuni ospiti indesiderati. Sparpagliare le bucce di castagna sul terreno e attorno a piante e colture serve a proteggerle da lumache e limacce. Queste rappresenteranno veri ostacoli al loro passaggio e gli impediranno di danneggiare le foglie delle piante. Si tratta, inoltre, di un metodo che allontana questi insetti senza arrecare loro del male.

Le bucce di castagne, però, rappresentano anche un ottimo antiparassitario naturale, in particolare nei confronti di cocciniglia e afidi delle piante. Basterà bruciare i gusci per ottenerne una cenere. Mescolare 100 grammi di cenere in un litro d’acqua e vaporizzare sulle foglie delle piante colpite.

La buccia di castagna è anche un fertilizzante naturale per piante. Basta bruciarle nel camino con della legna non trattata e naturale. Bisognerà spargere la cenere ottenuta sul terreno per rinvigorire le proprie piante.

Infine, è possibile usarle per drenare l’acqua nel terriccio delle piante o per coprire le loro radici e ripararle dal freddo.

