Gli ortaggi offrono sempre incredibili riutilizzi e tante possibilità di riciclo, tutte davvero interessanti. Un esempio è la zucca, o meglio, i suoi semi. Esistono, infatti, tanti impieghi alternativi. Qualcuno li usa nella cosmesi e qualcun altro come potenti alleati di benessere. In ogni caso, buttare i semi di zucca è un grande errore perché sono preziosissimi per tutte queste ragioni in cucina. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare tutti gli incredibili modi di usare proprio i semi di zucca per piatti e tecniche spettacolari. Scoprirli tutti è un vero vantaggio per tantissime ricette, oltre che un grande favore verso l’ambiente.

Gli utilizzi in cucina per tantissime ricette diverse

I semi di zucca sono un po’ come le spezie o le erbe aromatiche. Se usati nel modo giusto, insaporiscono i piatti e danno quel tocco di brio che fa davvero la differenza. Un primo modo straordinario di usare questa parte dell’ortaggio è per realizzare gustosissime panature che conferiranno un gusto croccante al piatto.

Bisognerà privare i semi del loro guscio e tritarli finemente per realizzare una sorta di farina in cui impanare le pietanze più diverse. Suggeriamo di usare la panatura in particolare per funghi, pollo, polpette, carciofi e altre verdure.

Un secondo possibile modo di usare i semi è “nasconderli” nel risotto alla zucca per dare quel tocco di consistenza che non guasta mai. I semi tritati regaleranno una piacevole consistenza al palato e un’esplosione ancor più importante del gusto della zucca.

I semi di zucca sono un furbo modo di far assumere ai bambini delle proprietà nutrizionali importanti. Basta usarli nella preparazione di muffin, torte, cupcake e tantissimi altri gustosi dolci. Anche il croccante ai semi di zucca è una ricetta davvero interessante per grandi e piccini. Ovviamente, è preferibile non far assumere i semi ai bambini di età molto piccola, in caso di allergie.

È possibile usarli in lievitati come focacce, pane o panini. Una spolverata di farina sottile di semi di zucca è ottima anche nella pizza.

Per non preparare i soliti pesti di rucola, pistacchio o basilico, consigliamo di sperimentare anche il pesto con i semi di zucca. Per smorzare un po’ il sapore, consigliamo di abbinare i semi alle zucchine e realizzare primi piatti dal gusto esplosivo.