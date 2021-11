Lavaggi frequenti o trattamenti non adeguati possono provocare il fastidioso effetto di palline di fibre e lanugine sui capi d’abbigliamento. Si tratta di un problema frequente e quotidiano che si ripresenta, soprattutto, nei mesi freddi. Sono normalmente soggetti a questo indesiderato effetto i vestiti invernali, le coperte, le felpe e le sciarpe. In precedenza abbiamo già visto come avere un bucato incredibilmente bianco con un metodo facilissimo.

Per quanto riguarda i capi di lana, occorre sapere che alcuni tessuti sono più delicati di altri e, per tali ragioni, andrebbero trattati con cautela. Per evitare che si rovinino e che, quindi, presentino lanugine e palline, bisognerebbe seguire attentamente le istruzioni per il lavaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se ci stiamo occupando di questo fenomeno, vuol dire però che non sempre si è in grado di trattare bene gli indumenti di lana, o che, comunque, questo non sia un accorgimento sempre sufficiente. Per cui vogliamo offrire dei consigli pratici ed economici per rimediare. Dopo avere letto questo articolo, infatti, non butteremo mai più questi oggetti comuni quando scopriremo che possono essere davvero efficaci per eliminare la fastidiosa lanugine dai maglioni di lana.

Il primo trucchetto è quello della spugnetta

Mettere in lavatrice i capi da lavare, facendo attenzione ad impostare la modalità lavaggio adatta per capi delicati o di lana. Aggiungere nel cestello una spugnetta da cucina nuova. Azionare la lavatrice senza centrifuga, in modo da non stressare troppo i tessuti. Con lavaggi delicati, la lanugine non si dovrebbe formare. La spugna ha la funzione di intrappolare i pelucchini e le fibre. Questo semplice rimedio funziona anche per attirare peli di animali e capelli rimasti attaccati ai tessuti.

Il secondo oggetto utile è il nastro adesivo

Semplice, efficace ed economico, il nastro adesivo permetterà di rimuovere facilmente la lanugine. Basterà tagliare qualche striscia di adesivo e, facendolo aderire sulla zona in cui ci sono i pelucchi, semplicemente tirare via. Se la lanugine è diffusa in più parti, si può creare una pallina di nastro adesivo e poi tamponare nelle zone interessate.

Non butteremo mai più questi oggetti comuni quando scopriremo che possono essere davvero efficaci per eliminare la fastidiosa lanugine dai maglioni di lana

Il terzo rimedio consiste nell’utilizzo dei collant

I collant sfilati o ormai non utilizzabili possono essere riciclati per risolvere il fastidioso problema della lanugine. Sarà sufficiente inserire la mano all’interno del collant e strofinare velocemente e più volte sulla lanugine. I pelucchi rimarranno attaccati alla calza per effetto della elettrostaticità.

Ulteriori consigli

I collant, grazie a questa capacità elettrostatica, possono essere utilizzati anche per attirare la polvere. Per esempio, si potrebbe tagliare un pezzo dal collant e utilizzarlo per coprire la scopa. Usare poi la scopa normalmente sul pavimento. Questo è un ottimo modo per rimuovere la polvere da casa e per riutilizzare i collant prima di gettarli via.