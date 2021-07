Oggi esistono davvero tanti diversi modi per rendere ancor più rigoglioso il giardino. Molti di questi modi perdono, però, in naturalezza ed è necessario ricercare alternative biologiche altrettanto efficaci. In sostituzione alla torba è frequente utilizzare la “lolla di riso”, anche detta pula del riso.

Purtroppo, ancora molti lo ritengono uno scarto, eppure è lo straordinario segreto per piante spettacolari e giardini invidiabili. Ecco cosa sapere sul suo impiego nel giardinaggio e nel vivaismo, anche se si tratta di uno solo degli incredibili utilizzi di questo prodotto naturale.

Che cos’è e come utilizzarla in agricoltura

Si tratta, sostanzialmente, di un prodotto di scarto che deriva dalla sbramatura del riso. Molto sinteticamente la lolla potrebbe corrispondere al guscio esterno del chicco. Ogni anno se ne producono circa 270 mila tonnellate, che è fondamentale utilizzare in modo alternativo. Molti conosceranno anche la lolla come materiale combustibile, ma il Team di Casa e Giardino vuole spiegare i maggiori impieghi nel giardinaggio.

Innanzitutto, è possibile aggiungerla al compost per controllarne il grado di umidità. La lolla di riso è capace anche di ammorbidire un terreno argilloso e di renderlo ovviamente più fertile. Come la Redazione aveva precedentemente spiegato in questa guida di coltivazione, esistono molti incredibili metodi per rimediare a un terreno argilloso. La lolla è indubbiamente fra questi.

Perché molti lo ritengono uno scarto eppure è lo straordinario segreto per piante spettacolari

I migliori effetti della lolla di riso sono su piante come piselli, melanzane, pomodori, patate o cavoli. Tutte queste piante ricevono della lolla di riso una grande forza a livello radicale, ma anche tanta protezione. La lolla di riso tiene infatti lontani afidi e parassiti o malattie fungine delle piante. Addirittura questo scarto della natura renderà meno frequenti le irrigazioni, perché tratterrà e rilascerà lentamente l’umidità nel suolo.

E tutte queste incredibili proprietà durano nel suolo per molti anni senza esaurire il loro potere. Per tutti questi usi non consigliamo la lolla fresca, perché è possibile che essa contenga piccoli semi infestanti. Una delle migliori varietà è la lolla parboiled, che subisce una prima fase di ammollo e poi un trattamento a base di vapore. Insomma si tratta di una vera e propria risorsa offerta direttamente dalla natura.