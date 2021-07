Con un po’ di fantasia e grazie alle giuste idee è possibile trovare tanti modi vantaggiosi di abbattere gli sprechi. La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già spiegato come trasformare in polvere le bucce del limone grazie a questo procedimento di essiccazione. In questa guida intende mostrare ai Lettori i 10 incredibili utilizzi che molti non si aspettano da questo scarto del limone, non solo in cucina.

La polvere ottenuta dalla scorza di questo agrume è davvero vantaggiosissima anche in casa o nella propria routine di bellezza. Scoprirli e sperimentarli tutti non solo contribuirà a rispettare l’ambiente, ma comporterà enormi benefici nella vita di tutti i giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Straordinari e fantasiosi modi di usare questa polvere

I primi utilizzi riguardano, ovviamente, il campo della cucina. Dopo aver polverizzato la buccia del limone con il procedimento prima descritto, è possibile usarla per creare il pepe al limone. Questo è una miscela di pepe, polvere di limone ed erbe aromatiche e rappresenta un condimento davvero interessante su carni o pesce.

Un secondo modo di usare la polvere di limone è nell’acqua dei carciofi. Questo non solo servirà a sbianchirli leggermente, ma conferirà anche un tocco di sapore e una nota agrumata non indifferenti.

La polvere di limone è anche ottima da spargere sulla miscela di muesli, yogurt bianco e frutta secca. L’abbinamento rappresenterà una colazione energizzante davvero vincente.

E per una merenda salutare, è ottima sul pane tostato con avocado e pepe.

Il nostro consiglio, però, è di usarla, oltre che in dolci e lievitati, anche per arricchire di gusto budini e glasse veloci.

Altri dei 10 incredibili utilizzi che molti non si aspettano da questo scarto del limone

Per uscire dall’ambito culinario, suggeriamo di usare la polvere di limone per realizzare un tè da bagno. Molti conoscono i sali da bagno e i tè in vasca nascono con gli stessi obiettivi. Per preparare un perfetto tè da vasca basta seguire questa guida.

Bollire un po’ di acqua e polvere di limone nella teiera o nel bollitore serve anche per una pulizia approfondita. Non bisognerà preoccuparsi del rischio di lasciare odori e sapori come per i comuni saponi. Ottima anche nella pulizia dei taglieri in legno!

Nasconderne un po’ di questa polvere sulle finestre e in giardino aiuta a tenere lontani piccoli insetti e formiche.

Per quanto riguarda gli usi in campo beauty, spargere un po’ di polvere in acqua calda e immergere dentro le unghie per 10 minuti serve a rinforzarle. Utile anche a contrastare gli aloni gialli dovuti al fumo.

Infine, confezionare la polvere di limoni in vasetti di vetro è anche una bellissima idea regalo per le persone care.