Abbiamo imparato a capire che i film che spopolano su Netflix diventano conosciuti praticamente dappertutto. Il sito, infatti, ha una diffusione capillare e quasi tutti, tra parenti o amici, abbiamo un account. Di conseguenza, non è strano se abbiamo già sentito parlare del nuovo film di Omar Sy, Due agenti molto speciali 2, che segue il primo film della serie. Da inizio maggio questo film è disponibile anche in Italia e ha una trama davvero particolare. Infatti, questo film di Netflix sta avendo un successo davvero completamente meritato.

Due agenti molto speciali 2

Netflix ci offre un servizio davvero interessante. Infatti, su questa piattaforma troviamo delle serie dedicate al cibo di qualità, dei documentari, dei film storici e anche dell’animazione. Se vogliamo invece vedere un film poliziesco ma comico, allora Due agenti molto speciali 2 fa proprio per noi. In particolare, il film è nuovissimo, di questo stesso anno. Il regista è Louis Leterrier, ed è stato scritto da Stéphane Kazandjian e prodotto da Mandarin et Compagnie.

Il titolo originale in francese è Loin du périph, ovvero lontano dalla tangenziale di Parigi. Infatti, la trama non si svolge nella città della Tour Eiffel, ma per gran parte del film ci troviamo vicino all’Italia, nelle Alpi francesi. Omar Sy personifica un commissario di polizia, Ousmane, che rivede un vecchio amico e collega, Laurent Lafitte, in arte François. Quest’ultimo non ha passato il concorso da commissario ed è ispettore, ma tra i due è rimasta comunque una bella amicizia. Tuttavia, i due sono molto diversi: Ousmane è meticoloso e spericolato mentre ciò che interessa a François sono soprattutto le donne e la bella vita.

Questo film di Netflix sta avendo un successo incredibile perché oltre a Omar Sy la storia è bellissima

I due si rivedono per caso alla stazione di Parigi Gare de Lyon, ma scoprono subito che in un treno c’è un morto. Partono dunque alla ricerca di prove e di un ipotetico assassino e si ritrovano nelle Alpi francesi. Pensando di aver risolto facilmente il caso, i due scoprono che dietro all’omicidio si nasconde un progetto ben più pericoloso. Incontreranno Alice, Izaïa Higelin, ispettore di polizia del borgo che cercherà di aiutarli, ma con un grande colpo di scena. Il merito del successo di questo film è sicuramente la trama, ma anche lo scenario: le vallate delle Alpi francesi inquadrate sono di una bellezza naturale davvero unica.

