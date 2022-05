Uno dei piatti più graditi è il purè di patate. Si prepara senza grandi difficoltà e c’è il modo per renderlo anche abbastanza gustoso. Ed anche quello avanzato può diventare un piatto veramente ghiotto. Va bene per un primo veloce e nutriente, ma anche come contorno ad un pranzo più sostenuto. La base di un buon purè naturalmente sono le patate. Un ortaggio che fino a qualche secolo fa non era presente in Europa. Quando arrivò dalle Americhe, i contadini europei mostravano verso loro una certa diffidenza. Era infatti un ortaggio che non si conosceva e non era nominato nella Bibbia.

Provenendo dagli altopiani andini, la patata ricevette un lungo lavoro per poterla rendere più commestibile. Le prime patate, infatti, erano cariche di sostanze velenose, chiamate solanina. Fu solo in seguito, quando ci si accorse che a contatto con l’argilla il veleno in parte andava via, che fu possibile mangiarle. Da qui, un poco alla volta le patate divennero commestibili. Ci riferiamo a quelle che, appunto, gli spagnoli portarono in Europa. Si capì anche il trucchetto per conservare le patate, senza che germogliassero.

Mai più purè di patate colloso o grumoso grazie a questi consigli più una gustosissima ricetta per non sprecare quello avanzato

Chi prepara il purè di patate, molto spesso si confronta con dei risultati deludenti. Questi dipendono dal fatto che si commettono alcuni errori. Il purè si trasforma, così, in un composto grumoso e colloso. Potrebbe dipendere dal fatto che si sia scelta la patata sbagliata. Se è vero che le patate a pasta gialla sono ottime per fare le patatine fritte, sono invece inadatte per il purè. Infatti, lo trasformano in un composto colloso.

Anche il fatto di aver utilizzato un mixer per passare le patate porterebbe ad una certa collosità. Bisogna utilizzare piuttosto uno schiacciapatate. Se invece ci troviamo con un purè in cui sono presenti dei grumi, è forse perché le patate non erano completamente cotte. Con questi trucchi non avremo mai più purè di patate colloso o grumoso.

Un piccolo tortino col purè

Se dovesse avanzare del purè, si potrebbe recuperare trasformandolo in un gustoso tortino da fare senza utilizzare il forno. Possiamo mescolare del formaggio grattugiato insieme a uno o più tuorli d’uovo. Poi prendiamo una padella, in cui versiamo un filo d’olio, una manciata di pangrattato e parte del purè. Aggiungiamo sopra alcune fette di prosciutto, del formaggio morbido tagliato a pezzetti e una spruzzata di formaggio grattugiato. Copriamo il tutto con l’altra parte del purè avanzato. Abbiamo formato così un piccolo tortino in padella, che metteremo a cuocere dolcemente sul fuoco. Lo giriamo dall’una e dall’altra parte, aiutandoci con un piatto, finché non si sarà indorato. Un modo furbo per recuperare golosamente del purè avanzato.

