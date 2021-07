Il Festival di Cannes del 2021 è appena iniziato. Come al solito, sulla croisette della città della Costa Azzurra ci aspettiamo di vedere ogni sorta di vip e di buon film. Chi vincerà la famosissima “Palma”? Non è ancora dato saperlo.

Noi di ProiezionidiBorsa però vorremmo tuffarci nel passato, a dire la verità prossimo, e raccontarvi un film indimenticabile. Magari, in una calda sera d’estate possiamo scegliere di goderci in famiglia questa meraviglia. Ecco lo straordinario film che ha vinto al Festival di Cannes assolutamente da non perdere.

Lo straordinario film che ha vinto al Festival di Cannes assolutamente da non perdere

Il film in lingua francese si chiama “Papicha”, mentre tradotto in Italiano prende il nome di “Non conosci Papicha”. Per scoprire perchè questo film non ci lascerà indifferenti basta cliccare qui.

La grande vittoria di “Papicha” al Festival di Cannes del 2019 è stata quella della selezione per il concorso “Un certo sguardo”. Questo concorso, parallelo a quello che conferisce la Palma d’Oro, premia i registi più audaci e meno conosciuti al grande pubblico.

E per quanto riguarda Papicha, il regista è una donna: Mounia Meddour. Franco-algerina, in questo film Meddour cerca di raccontare la storia di una giovane donna che vive negli anni del terrorismo del FIS.

Papicha

La ragazza sogna di diventare una stilista. Nella sua stanza buia comincia a lavorare a dei vestiti, che vende uscendo con un’amica nelle discoteche di Algeri. Tuttavia, la ragazza deve scontrarsi con la guerra civile che in quegli anni ha devastato la società algerina.

Diventare una donna libera con una società che scivola verso il totalitarismo islamico del FIS è un’impresa davvero dura. Per sapere come finisce questa storia bisogna assolutamente vedere il film. Tutto ciò che noi possiamo rivelare al Lettore è che si tratta di un film di assoluto pregio che riesce a raccontare perfettamente quegli anni.