Pare che noi italiani siamo uno dei popoli che guarda più programmi di cucina al Mondo. Lo possiamo facilmente capire accendendo la televisione: su ogni canale, almeno una volta al giorno c’è o una prova di cucina o un momento in cui si parla di cucina. Abbiamo certamente una storia e una cultura fortemente improntate sulla gastronomia e ciò spiega almeno in parte questa cosa.

Netflix ha recentemente messo in onda una serie che cerca di spiegare una cosa in più, ovvero cosa davvero renda la cucina e il cibo così interessante e seducente. Infatti, una consigliatissima serie Netflix ci spiega cosa rende il cibo così buono.

L’idea di Samin Nosrat

Samin Nosrat è una giornalista, chef e esperta gastronoma americana che scrive per il New York Times. Ha recentemente pubblicato un libro che si intitola “Sale, grassi, acidi e calore”. Sono proprio questi i quattro “ingredienti” che ci fanno apprezzare il cibo secondo Nosrat.

Netflix ne ha tratto un documentario a serie, che nel corso delle puntate si sviluppa come una guida. Facilissima da seguire e da apprezzare, la Norsat parla in prima persona e visita moltissimi luoghi del Mondo parlando un lessico molto comprensibile e scevro di intellettualismi inutili.

Noi italiani dovremmo proprio seguire questa serie perché comincia in Italia, raccontando il nostro amore per i grassi. Prosegue in Giappone, in cui l’esperta parla del sale e passa poi in Messico, specialmente nella penisola dello Yucatan, in cui l’esperta ci racconta i sapori acidi.

Una consigliatissima serie Netflix ci spiega cosa rende il cibo così buono e servono solo 4 elementi

Alla fine, si parlerà di California, in cui tutti questi elementi si uniranno al calore per elaborare piatti indimenticabili. La chef riesce a rendere ogni puntata molto facile da seguire, inclusiva e aperta alla comprensione di tutti.

Il grande merito della serie, e del libro, è quello di riuscire ad avvicinare sempre più persone alla cucina come cultura, come tradizione che si tramanda da persona a persona e che, in fin dei conti, racconta una storia. In particolare, racconta la nostra storia, quella umana. Il cibo è il nostro compagno di viaggio e la nostra necessità vitale, ma siamo riusciti anche a creare da una necessità delle cose meravigliose.

Approfondimento

Ecco i 6 errori più comuni nel fare la pasta secondo un importante quotidiano