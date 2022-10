Era da un pochino di tempo che lo stavamo aspettando. Tantissime sono state le clip di promozione e il trailer compariva spesso sui vari social.

Un film di cui si sta parlando molto già prima della sua uscita su Netflix. E quando questo succede sono sempre due le strade: successo o flop. Flop non perché il film non sia bello, ma perché quando il livello della stanghetta è molto alto, allora gli spettatori sono molto critici.

A volte può succedere che le aspettative non combacino poi con la realtà. Ma per avere un giudizio finale dovremo aspettare l’uscita del film e ovviamente di averlo visto tutto. Ma trama e cast sembrano piacere.

Soman Chainani

Il film è tratto dal romanzo di Soman Chainani, che è uno scrittore e film maker americano che si è laureato ad Harvard con una tesi che analizzava il motivo per cui i personaggi femminili cattivi nella letteratura siano così affascinanti. Ha venduto ben oltre le 3 milioni di copie e con la saga L’Accademia del Bene e del Male, tradotta in 30 lingue, ha raggiunto il successo mondiale. E quando il Mondo legge i tuoi libri non può che arrivare anche il film.

In arrivo finalmente su Netflix a ottobre questo film molto chiacchierato

Essendo il film basato sul racconto di Chainani, il titolo della pellicola è esattamente lo stesso del libro, ovvero L’Accademia del Bene e del Male. È stata la Universal Pictures nel 2013 ad acquistare i diritti del romanzo. Nel 2017, dopo che la pellicola era rimasta lungo tempo in fase di sviluppo, Netflix ne acquista i diritti, cambiando però l’intero team creativo. E nel 2020 Paul Feig viene scelto come regista.

La pellicola di genere fantasy dura 2 ore e 27 minuti. E questa racconta la storia di Sophia e Agatha che si trovano schierate ai lati opposti di un epico scontro quando vengono portate in una scuola magica. Lì, aspiranti eroi e cattivi vengono addestrati con lo scopo di proteggere quell’equilibrio permanente tra bene e male.

Uscita e cast

Il film uscirà su Netflix il 19 ottobre 2022 e vede un cast veramente stellare. Infatti oltre a Charlize Theron e Kerry Washington, abbiamo Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Jamie Flatters, Kit Young e Laurence Fishburne. A narrare la storia Cate Blanchett. Ed ecco che è in arrivo finalmente su Netflix a ottobre questo film molto discusso. Nell’attesa non possiamo perderci invece Ero una pop star, commedia musicale da guardare in famiglia.

Lettura consigliata

