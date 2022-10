Cosa vedere su Netflix a ottobre con nuove uscite tra film e serie televisive

Netflix, nonostante qualche malcontento da parte degli abbonati e un non semplicissimo calo del fatturato, continua offrire contenuti interessanti.

Ad esempio recentemente è stato aggiunto nel catalogo il documentario sull’ascesa del team americano di basket che, guidato da Kobe Bryant, riconquisterà l’oro olimpico nel 2010. Contenuto particolarmente indicato per chi è appassionato di sport ed è rimasto incantato dal meraviglioso “The Last Dance” che invece raccontava della carriera cestistica di Michael Jordan. Ma, ovviamente, oltre questo sono tante le novità in arrivo. Vediamo allora cosa vedere su Netflix a ottobre.

Tutti ne parlano

Più o meno un anno fa il tormentone del momento era il controverso Squid Game. Oggi invece fa un gran clamore la serie su uno degli assassini più efferati degli Stati Uniti Jeffrey Dahmer. La serie narra in 10 episodi il folle percorso da serial killer compiuto da questo personaggio nell’arco di quasi 15 anni. Una serie forte che assume tinte del thriller psicologico ma realizzata con grande maestria. Per chi fosse appassionato della tensione psicologica tempo fa avevamo suggerito Il Gioco di Gerard che ci terrà incollati allo schermo.

Per gli appassionati del fantasy ecco cosa vedere su Netflix a ottobre

Se negli ultimi messi abbiamo atteso trepidanti, settimana dopo settimana, di vedere le nuove uscite de Gli Anelli del Potere e House of the Dragon non possiamo perderci la terza stagione di The Witcher. Ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski che poi diventeranno un fortunatissimo videogame, oggi The Witcher è una delle serie fantasy più interessanti in circolazione.

La storia è quella di Geralt di Rivia, cacciatore di teste dell’universo di cui fa parte. Il suo compito infatti è quello di ricercare ed eliminare le creature mostruose che mettono in pericolo il destino del Mondo. Anche con i più scettici questa serie riuscirà a farci immergere totalmente nelle atmosfere tra dark e fantasy.

Bellezza intramontabile

Tra luci e ombre, infine, un film da non perdere assolutamente ad ottobre è Blonde, biografia della pin-up più celebre del ‘900: Marilyn Monroe. Il film comincia dalla prima infanzia dell’attrice, che al tempo ancora portava il nome di Norma Jane Mortenson, e della sua difficile crescita. Dopo un’infanzia ed un’adolescenza complesse, Norma diventerà quella che oggi conosciamo tutti come Marilyn comparendo dapprima su riviste e calendari e poi sul grande schermo. Quello che accadrà in seguito ci racconterà che non basterà avere i diamanti come migliori amici.

