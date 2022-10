Una serie TV Netflix tratta da una storia vera che bisogna assolutamente vedere

Dalla nostra rubrica settimanale, dedicata ai film e alle serie TV, oggi sveleremo una miniserie che sarà presto disponibile su Netflix. Stiamo parlando di The Watcher, un progetto sviluppato da Ryan Murphy e Ian Brennan, che ha tutti i presupposti per entrare nelle varie TOP 10.

In uscita precisamente il 13 ottobre, si tratta di una miniserie thriller che racconta le strane vicende (realmente vissute) dalla famiglia Brannock. Quest’ultima si è da poco trasferita in una nuova casa nello Stato del New Jersey, ma deve fare ben presto i conti con un individuo ignoto e alquanto spaventoso, ossia The Watcher. L’intento dell’uomo è quello di intimidire in ogni modo possibile la famiglia Brannock, così da farla allontanare dalla casa.

Una vicenda dai risvolti inquietanti che non ha ancora avuto un lieto fine

Come dicevamo, The Watcher è una serie TV Netflix tratta da una storia vera. La trama, quindi, è ispirata ad eventi realmente accuditi nel New Jersey, nel 2014. Protagonisti della vicenda sono i coniugi Broaddus, che in quell’anno avevano appena acquistato una graziosa villetta al 657 Boulevard, al prezzo di 1,5 milioni di dollari.

Quella che sembrava l’inizio di una nuova vita per il signore e la signora Broaddus, però, si è presto rivelato un incubo. I due, infatti, hanno fin da subito iniziato a ricevere lettere anonime contenti pesanti minacce, da parte di una persona misteriosa che si faceva chiamare The Watcher. Quest’ultimo rivendicava di essere il vero custode di quella casa, che per più di un secolo era stata custodita da suo padre e da suo nonno. Dopo questa vicenda, i coniugi ed i figli decisero quindi di vendere la casa (in perdita) ma l’entità del mittente non è ancora stata svelata.

Una serie TV Netflix tratta da una storia vera che molti stanno aspettando con ansia

Dati questi presupposti The Watcher è attualmente una delle serie TV più attese sulla nota piattaforma streaming. Molti utenti di Netflix, infatti, sono in fibrillazione per l’uscita di questo prodotto, non solo perché è ispirato a vicende realmente accadute. Gran parte dell’eccitazione viene anche dal fatto che, per la sua produzione, hanno collaborato figure importanti del genere horror e thriller.

I protagonisti della serie, infatti, saranno Bobby Cannavale, attore in Ant Man, e Naomi Watts, che già nel 2002 ha interpretato un personaggio in The Ring. Per quanto riguarda gli altri personaggi principali, abbiamo:

Jennifer Coolidge, star della saga di American Pie, che interpreterà la simpatica e sorridente agente immobiliare;

Mia Farrow, che aveva già recitato in alcuni film horror come Rosemary’s Baby e il remake di The Omen del 2006. Qui interpreterà la vicina dei Brannock.

