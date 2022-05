Il contatto con la natura può “rimetterci al Mondo”. La maggior parte degli italiani vive nelle città, passa la maggior parte del tempo proprio in contesti urbani. Magari si passa qualche pomeriggio o sera al parco, ma spesso per troppo poco tempo. Eppure, entrare in contatto diretto con la natura ci fa bene. Ci rilassa, ci fa respirare aria pulita e ci riposa.

Se siamo dei lavoratori, dobbiamo pensare che il tempo disponibile per tuffarci nel verde è il fine settimana. Quindi, dobbiamo sfruttare di più questo tempo e visitare dei luoghi immersi nella natura. Infatti, a meno di un’ora dall’Italia c’è una valle meravigliosa e ricolma di boschi e alberi.

Moriana

La parola è italiana ma la valle è francese. In particolare, la Moriana è una zona che si trova nel dipartimento storico francese Savoia, strettamente legato al nostro Paese. Il territorio è una delle grandi valli trasversali che troviamo nel versante francese delle Alpi, la valle dell’Arc. Trova la sua origine nel massiccio delle Levanne e il primo borgo che si incontra è L’Ecot.

Valle molto lunga, 130 km, offre al visitatore una particolare esperienza naturale. Infatti, tra boschi, cascate e acque limpide di fiume, i turisti hanno a disposizione moltissime attività.

Questa parte di Savoia era una delle preferite dagli antichi romani, che le dettero in nome di Sapaudia, ovvero territorio di pini. Ancora oggi, infatti, è possibile ammirare immense distese di questi alberi in cui camminare e rilassarsi. Il centro più grande della zona è San Giovanni di Moriana.

A meno di un’ora dall’Italia c’è una valle meravigliosa piena di pini e di boschi

Per raggiungere questa incantevole valle basta partire da Torino o in automobile o in treno. Nel secondo caso bisognerà prendere il TGV per Parigi e scendere a Modane. Invece, se vogliamo avere la comodità dell’auto, possiamo attraversare il valico del Moncenisio o passare per Bardonecchia, percorrendo la val di Susa. Da qui, possiamo usare il tunnel del Frejus per passare in Francia.

I piemontesi e i torinesi conoscono già la Moriana perché questa zona è intimamente legata al Piemonte. Infatti, per molti secoli Torino e la Moriana coesistevano sotto lo stesso Stato, fino a quando il Conte di Cavour la concesse alla Francia in cambio dell’aiuto per l’indipendenza.

Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico, da provare assolutamente il tipico gratin dauphinois, piatto tipico di questa zona che possiamo accompagnare a questo meraviglioso vino bianco.

Approfondimento

