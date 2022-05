Il nostro orto e il nostro giardino sono dei piccoli ecosistemi in miniatura. A maggior ragione in questo periodo in cui iniziano ad arrivare insetti e piccoli animaletti di ogni tipo intorno alle piante. Questi piccoli esseri viventi, però, non sono tutti uguali. Alcuni rischiano di distruggere le coltivazioni e di rendere vani i nostri sforzi. Altri sono decisamente preziosi, hanno il ruolo di impollinatori e si nutrono dei nemici di piante e ortaggi. E se vogliamo attirarli nel nostro angolo verde queste 4 piante da coltivare a maggio potrebbero davvero fare al caso nostro. Una scelta che potrebbe permetterci di rinunciare agli antiparassitari chimici e che potrebbe risolvere i problemi causati dagli afidi, dagli acari e dalla terribile cocciniglia.

Coreopsis e facelia sono i fiori perfetti per attirare le farfalle e gli altri insetti utili

La Coreopsis è una pianta dagli splendidi fiori gialli che si adatta benissimo a ogni tipo di terreno. È facile da coltivare e dovremo solo assicurarci di ripararla dai ristagni d’acqua e di fornirle un concime ricco di sostanze organiche. Piantarla a maggio non è solo una scelta estetica. La Coreopsis è irresistibile per molti insetti impollinatori e per i Sirfidi. I peggiori nemici degli afidi.

Decisamente utile anche la facelia, una pianta che potrebbe avvicinare le utilissime coccinelle e addirittura le api. La facelia è la pianta simbolo della lotta biologica e ha meravigliosi fiori pelosi violacei. Maggio è il mese ideale per coltivare questa specie perché ama l’esposizione al sole e per crescere rigogliosa si accontenta dell’acqua piovana.

Queste 4 piante da coltivare a maggio potrebbero attirare gli insetti utili che ci difenderanno da afidi, cocciniglie e acari

Una delle piante che non dovrebbe mai mancare nel nostro giardino è la famosissima salvia. Tutti conosciamo i suoi usi in cucina e i possibili benefici che potrebbe portare a memoria e cervello. In pochi, però, sono consapevoli che la salvia è irresistibile per le api e per altri insetti della stessa famiglia. Insetti che spesso si nutrono di cocciniglie e altri pericolosissimi parassiti.

Un’altra insospettabile pianta amica degli insetti è la tanto bistrattata ortica. È il momento di smettere di considerarla soltanto come una fastidiosa pianta infestante. L’ortica ha proprietà curative ed è ottima anche in cucina. In più, è uno straordinario rimedio naturale contro i parassiti ed è particolarmente amata dalle coccinelle.

