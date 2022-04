Ecco come difendere l’orto a maggio dall’attacco di afidi, parassiti, animaletti, malattie delle piante e come salvare i nostri preziosissimi ortaggi

Mancano pochissimi giorni a maggio, un mese davvero fondamentale per chi ha deciso di crearsi un piccolo orto casalingo. A maggio si iniziano a coltivare ortaggi straordinari come le melanzane e i peperoni e molti altri ancora. Tutti prodotti incredibili ma che vanno protetti da moltissime minacce. Stiamo per scoprire come farlo con qualche piccolo trucchetto e senza spendere una fortuna, aiutandoci con prodotti completamente naturali. Quindi ecco come difendere l’orto a maggio dagli afidi, dai parassiti e dalle più comuni malattie che colpiscono le piante in questo periodo.

Impariamo a difenderci da pidocchi, dorifore e cimici

Maggio è il mese in cui piantiamo alcuni degli ortaggi più gustosi dell’anno. Ortaggi che sono irresistibili anche per moltissimi parassiti. In particolare per gli afidi, per la dorifora e per le cimici. Difendere le nostre coltivazioni, però, è più semplice di quanto crediamo.

Contro i pidocchi abbiamo a disposizione due prodotti completamente naturali. Il primo è il sapone molle a base di potassio. Deriva dal Sapone di Marsiglia e lo troviamo facilmente nei negozi di giardinaggio. Applichiamolo sulle zone della pianta attaccate dai parassiti nelle ore serali e potremmo risolvere facilmente il problema.

In alternativa possiamo usare una miscela naturale di aglio e peperoncino. Non soltanto terrà lontani gli afidi. Si rivelerà utile anche per proteggere le piante dalle formiche.

Le dorifore sono piccoli coleotteri particolarmente ghiotti di patate, melanzane e pomodori. Per nostra fortuna sono facilmente riconoscibili e possiamo scacciarli senza usare nessun prodotto. Ci basterà ispezionare di frequente le piante e toglierli manualmente. Idem se troviamo le uova.

Procedimento simile anche per quanto riguarda le cimici. Anche in questo caso dovremo toglierle manualmente.

Le malattie delle piante di maggio

Un altro problema che colpisce le coltivazioni a maggio è quello delle malattie fungine e crittogamiche. Il clima di maggio, caldo e umido, favorisce la formazione di spore e agenti patogeni. In questo caso la prevenzione è la soluzione migliore. Per preservare le piante da queste malattie possiamo aiutarci con una miscela di acqua e bicarbonato da applicare nebulizzata nelle ore serali. Attenzione, però, alle dosi.

Troppo bicarbonato potrebbe bruciare le foglie. In linea di massima la proporzione dovrebbe essere di 10 grammi di bicarbonato per ogni litro d’acqua. Se abbiamo dei dubbi, meglio affidarsi a un giardiniere esperto.

Ecco come difendere l’orto a maggio dall’attacco di afidi, parassiti, animaletti, malattie delle piante e come salvare i nostri preziosissimi ortaggi

Gli ultimi due pericoli per l’orto di maggio sono ben visibili e riconoscibili. Stiamo parlando del grillotalpa e delle lumache. Il grillotalpa è un insetto di notevoli dimensioni che vive in gallerie sotterranee, che potrebbero danneggiare le radici delle nostre coltivazioni.

Per nostra fortuna possiamo scovarlo e scacciarlo facilmente. Ci basterà tenere d’occhio le piante. Se troviamo dei piccoli fori intorno alle radici, probabilmente sono stati fatti da un grillotalpa. Aspettiamolo e catturiamolo manualmente.

Attenzione anche alle lumache, che nelle giornate più umide compaiono e si nutrono delle foglie delle piante più giovani. Per salvarle possiamo usare scarti di cucina come i fondi del caffè, il peperoncino e la cenere da applicare vicino alla pianta. Le lumache si terranno a debita distanza.

Lettura consigliata

Per coltivare peperoni enormi e dolci come lo zucchero dovremmo conoscere questi trucchetti ed evitare 3 gravissimi errori