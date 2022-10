5 piante con fiori da comprare ad ottobre e mettere nei vasi per balconi al top

L’estate è da poco terminata e con ottobre siamo all’interno del primo, vero mese autunnale. Le temperature, infatti, stanno lentamente abbassandosi e fra poco assisteremo ad un cambio d’abito della natura che si vestirà di ogni sfumatura di arancione. In piccolo, anche nei nostri balconi e giardini avverrà qualche cambiamento. I fiori estivi stanno progressivamente appassendo e i rami ormai spogli attendono di essere messi a riparo, passando il testimone a nuove piante inclini al periodo.

Queste hanno la caratteristica di essere più resistenti alle sferzate di freddo che si faranno, via via, più intese. Tra di loro, però, non vi sono solo piccoli arbusti sempreverdi ma anche fiori strepitosi, ideali da tenere in vaso. Alcune varietà le scopriremo proprio nell’articolo di oggi in vista del prossimo “green shopping” per avere un balcone o un giardino autunnale da fare invidia ai vicini.

5 piante con fiori da comprare ad ottobre per avere balconi ricchi di profumi e colori

La prima pianta da fiore mozzafiato che, tuttavia, non richiede un pollice verde sgargiante sarebbe una varietà di rosa con fioritura ad ottobre. Questa si chiama rosa tea e, in botanica, sarebbe classificata come ibrido. I suoi fiori, mediamente grandi, sono ricchi di petali vellutati e carnosi solitamente color burro con sfumature rosa.

Per mantenerli a lungo la rosa tea avrebbe bisogno di qualche ora di luce sostituita da una mezz’ombra, di un luogo riparato e di innaffiature non troppo abbondanti. Inoltre, potremmo concimare una volta al mese e potremmo anche usare le bucce di banana come fertilizzante.

Due piante bulbose

Nella categoria delle bulbose troviamo due piante, non molto conosciute, che regalerebbero fiori decisamente più sgargianti. La prima si chiama anemone giapponese, ornata di fiori fucsia dai petali sottili. A questa dovremmo garantire una posizione soleggiata ma riparata dal vento nonché un terriccio soffice.

La seconda pianta appartiene alla categoria delle Nerine e ha fiori dai petali sottili ma molto decorativi. Questa perenne non avrebbe bisogno di particolari attenzioni se non una riguardante il terriccio, che dovrebbe essere particolarmente drenante.

Altre due piante da fiore per ottobre e l’autunno

Infine, concludiamo con due grandi classici. Il tagete è una pianta che regala intense fioriture ad ottobre, solitamente di colore arancio. Questa pianta mal tollererebbe i ristagni idrici così come la siccità. Inoltre, per mantenere i suoi fiori a lungo, avrebbe bisogno di essere concimata anche ogni 15 o 20 giorni.

Andando sempre sul tradizionale, ad ottobre potremmo coltivare anche la vinca, con fiori da 5 petali solitamente bicolore. Anche a questa varietà dovremmo garantire un habitat riparato dal gelo e ampiamente soleggiato. Per quanto riguarda le innaffiature, inoltre, avrebbe bisogno di acqua ogni 3 giorni circa. Allora, ecco qui 5 piante con fiori da comprare ad ottobre e perfette per la vita in vaso che regaleranno uno spazio esterno colorato e incantevole.

