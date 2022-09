3 trucchi per far durare i fiori recisi nei vasi a lungo

Colorati, luminosi e pieni di armonia. Sono i fiori, un elemento elegante e sempre molto sottovalutato nell’arredamento della casa. Un vero peccato trascurare questa opzione. Infatti avere dei fiori e delle piante in casa è un valido ausilio anche contro lo stress. La bellezza dell’ambiente in cui viviamo è fondamentale per sentirci tranquilli.

Così possiamo decidere semplicemente di portare i fiori in casa e di adagiarli su un contenitore di vetro o una caraffa. Come tutto, però, possiamo scegliere se lasciare i dettagli al caso. Oppure se seguire alcuni consigli che renderanno il risultato ancora più bello. Ecco quindi 3 trucchi per far durare i fiori recisi nei vasi per tanto tempo.

Consigli molto importanti dal taglio alla pulizia

Iniziamo dal lato più esterno. Come possiamo immaginare, i fiori si immergono in un piccolo ecosistema nel momento in cui decidiamo di reciderli e di conservarli dentro casa. Per questo è fondamentale dedicare la giusta cura alla pulizia del contenitore. Laviamolo attentamente prima e applichiamo il consiglio delle nonne che utilizzano l’aceto come detergente. Infatti questo ha una naturale funzione antibatterica e pulente. Una volta terminato non riempiamo il contenitore oltre la metà della lunghezza degli steli.

L’acqua dovrà essere preferibilmente cambiata almeno una volta ogni due giorni e non superare la metà. D’estate sarebbe meglio compiere questo passaggio quotidianamente. Non dimentichiamo poi che ogni qual volta cambiamo l’acqua, dobbiamo recidere lo stelo di almeno un centimetro e diagonalmente. In questo modo rallenteremo il fenomeno del marcimento.

Lasciamo il nostro piccolo bouquet in una zona areata della casa, meglio se lontano da fonti di calore diretto come i termosifoni. Inoltre non lasciamo che le foglie cadute ristagnino, ma procediamo ad asportarle.

Alcuni addirittura consigliano l’impiego di una monetina di rame da gettare nell’acqua.

Stiamo parlando di una moneta come quella da 5 centesimi che tutti abbiamo nel borsello. La ragione sarebbe legata alle proprietà cosiddette funghicida di questo materiale. Se vogliamo però procedere ad un metodo sicuro, meglio versare un paio di gocce di candeggina dispersa all’interno dell’acqua. In questo modo saremo sicuri di combattere microbi e batteri che potrebbero contrastare la conservazione dei fiori.

Arredare con i fiori è una vera e propria arte. Ma non dobbiamo imparare tutto da soli. Per fortuna ci sono molti metodi gratuiti per imparare. Uno consiste nel cercare 3 profili Instagram appositamente dedicati a fornire idee innovative. Non dovremo far altro che seguire gli spunti proposti ed applicarli.

