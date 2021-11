Il cervello è uno degli organi più importanti del nostro organismo. Regola le funzioni degli altri organi ed è la “sede” del ragionamento e delle emozioni. Una vera e propria centrale di comando. Purtroppo, però, le cellule cerebrali sono anche le più soggette all’invecchiamento e le più esposte a patologie degenerative. Per questo motivo, è fondamentale cercare di proteggerle il più possibile. Una buona mano potrebbe arrivare dall’alimentazione. Ad esempio questa dieta potrebbe davvero aiutare il nostro cervello e proteggerlo dall’invecchiamento precoce. E non c’è solo la dieta. Sembra incredibile ma queste 2 spezie messe insieme potrebbero rivelarsi preziosissime per aiutare memoria e cervello. Vediamo come combinarle per creare una bevanda davvero straordinaria. Con una premessa. Non parleremo di prescrizioni mediche o rimedi miracolosi ma semplicemente di un’integrazione naturale. Per eventuali patologie o trattamenti farmacologici è sempre obbligatorio il consulto del medico.

Le 2 spezie, che utilizzeremo per la nostra bevanda, sono le comunissime salvia e rosmarino. Tutti le conosciamo per i loro usi in cucina, ma pochi sanno che possono avere effetti positivi anche sul cervello.

L’olio essenziale di salvia sembra avere ottimi benefici sulle cellule cerebrali e potrebbe rivelarsi un prezioso alleato contro la perdita di memoria.

Il rosmarino contiene buone quantità di vitamina B6, un composto in grado di stimolare le funzioni del cervello e prevenirne l’invecchiamento. In più alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che il carnosolo presente nel rosmarino potrebbe avere importanti effetti positivi per il trattamento di alcuni tumori cerebrali.

Prima di consumare queste spezie, dobbiamo sempre chiedere il parere del medico curante. Tutte e 2 potrebbero interferire con farmaci di uso molto comune. Evitiamo il fai da te e affidiamoci sempre agli esperti per evitare problemi di salute anche gravi.

Come preparare l’infuso

Ora che abbiamo scoperto le proprietà di queste 2 spezie, non ci resta che capire come metterle insieme per realizzare un gustoso infuso.

Per prepararlo basteranno solo 10 minuti di tempo e questi ingredienti:

4 foglie di salvia;

un rametto di rosmarino;

acqua minerale;

3 foglioline di menta;

un cucchiaio di miele di corbezzolo.

Iniziamo tritando il rosmarino e la salvia più sottili possibile. Sminuzziamo anche la menta per rendere più fresco il sapore e mettiamo le spezie in un colino.

Nel frattempo facciamo bollire l’acqua. Non appena raggiunge la temperatura giusta lasciamo le spezie in infusione. 5 minuti di pazienza e poi passiamo in un bicchiere in cui avremo messo il miele. Mescoliamo il tutto fino a far sciogliere il miele e beviamo a piccoli sorsi. Il nostro cervello ringrazierà.

