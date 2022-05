Quante volte ci si sente intrappolati in un’esistenza frenetica e piena d’impegni? Oppure altre volte i giorni scorrono lenti e vuoti, lasciando l’impressione che non si sia fatto nulla? La verità è che il tempo che si dedica alle proprie attività è prezioso, e andrebbe organizzato di conseguenza. Il tempo è un bene, una “moneta”: bisogna imparare a gestirlo bene. A volte si diventa schiavi degli obblighi, dei doveri, del lavoro, e ci si dimentica dei piaceri più semplici della vita. Stress, troppo lavoro e ansie ricorrenti portano via il bello che c’è nel quotidiano. Ogni giorno che passa è unico e non tornerà più. Per questo, forse, la risposta sta proprio nella semplicità. Nel ritornare a fare ciò che fa stare bene. Investire il tempo, la risorsa più preziosa dell’uomo, in attività che meritino davvero.

Ci sono dei piccoli gesti quotidiani che aiutano a gestire le cose in maniera meno stressante. La mente ne beneficerà e di conseguenza anche il corpo. Per esempio: quanto tempo portano via le semplici faccende domestiche? Eppure, basterebbe poco per “ridurre il carico”. Per esempio: lasciare le scarpe all’ingresso serve ad evitare di sporcare inutilmente il pavimento. Allo stesso modo, mangiare su un vassoietto o una tovaglietta evita di sporcare con briciole e resti di cibo.

Stress, troppo lavoro e ansie potrebbero rovinare la salute ma per semplificare la vita c’è sempre tempo ed ecco come

Cercare la semplicità significa anche ritrovare i rapporti con la famiglia e con gli amici. Quelli autentici, non quelli digitali. Per questo, è utile staccarsi dai dispositivi di comunicazione in certi ambienti. Telefoni, computer, TV: meglio un bel libro, una partita a carte, una chiacchierata. A cena, lo smartphone non serve quando si possono scambiare due parole con i familiari. Riscoprire e coltivare queste cose può aiutare a combattere lo stress. Lavoro e finanze dovrebbero essere sempre sotto controllo: spesso, infatti, i pensieri in questi ambiti derivano da una mancanza di pianificazione. Una volta la settimana sarebbe bene tenere un prospetto degli obiettivi e un bilancio di entrate e uscite.

Non serve pensare in grande: a volte ci si può accontentare di piccoli obiettivi raggiungibili. Messi insieme, costruiranno risultati più grandi. Per preservare la salute tornare alle attività più semplici e comuni non può fare che bene. Ad esempio, sono ormai noti a tutti i grandi benefici del camminare, o dello yoga. Molti piccoli problemini come l’ansia e l’insonnia potrebbero ridursi e migliorare. Semplificare la vita riporterà la tranquillità nelle giornate e, con essa, si riscopriranno tante piccole gioie.

