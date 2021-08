Chi è appassionato di giardino sa che ogni giorno dovrà lottare con insetti e uccelli pronti ad accanirsi su piante e ortaggi. Per piccioni e tortore abbiamo a disposizione trucchetti semplici ed efficaci. La battaglia con gli insetti, invece, è molto più difficile. Sono più piccoli e spesso si annidano in luoghi impensati. Ma non tutti gli insetti sono uguali e pericolosi. Alcuni possono diventare addirittura utili.

È il caso della cimice rossonera. E se la troviamo non dovremmo mai scacciare questo insetto rossonero perché potrebbe diventare il nostro miglior alleato per pulire il giardino. Riconoscerla è facilissimo. Ha i colori simili a una coccinella ma è più grande e ha una forma leggermente allungata. Ed è un incredibile “spazzino” degli angoli verdi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Mai scacciare questo insetto rossonero perché potrebbe diventare il nostro miglior alleato per pulire il giardino

La cimice rossonera, la Pyrrhocoris Apterus, ha un’alimentazione molto particolare. Diversamente da molti insetti della sua specie non mangia le foglie dei fiori e neanche quelle di quasi tutti gli ortaggi. In più non è pericolosa né per l’uomo né per gli animali domestici.

Al contrario. Si ciba di animaletti morti e dei fiori recisi che spesso abbandoniamo nei nostri giardini.

E la sua utilità non è finita qui. Questa cimice apprezza gli angoli in cui si annidano gli scarti delle piante e con il suo odore tiene lontani altri insetti potenzialmente dannosi.

Ecco perché potrebbe aiutarci a tenere pulito il nostro angolo verde e a evitare l’attacco di parassiti o animaletti che potrebbero uccidere le piante.

Normalmente la cimice rossa e nera si muove in branco e si annida sui fiori di oleandro o su piante come tigli e noccioli. Piantiamoli e potremmo avere un esercito di spazzini a portata di mano.

Quando la cimice rossa e nera diventa dannosa

La cimice rossa e nera non è quasi mai pericolosa per le coltivazioni. Dovremmo però tenerla sotto controllo se il branco diventa troppo numeroso. Se notiamo foglie annerite o bruciate è arrivato il momento di intervenire. Potrebbero essere state le cimici a succhiarne la linfa.

Per farlo possiamo utilizzare un insetticida naturale a base di piretro facendo attenzione ad applicarlo nelle ore serali. Il piretro è sensibile alla luce del sole e se lo usiamo nelle ore sbagliate potrebbe perdere tutta la sua efficacia.

Dobbiamo fare attenzione anche se nel giardino abbiamo piantato cavoli, cavolfiori o cime di rapa. Sono gli unici ortaggi di cui le cimici rossonere sono particolarmente ghiotte e a lungo andare possono danneggiare la coltivazione.

Approfondimento

Mai cacciare una mantide religiosa dal giardino perché potrebbe diventare la migliore amica delle nostre piante