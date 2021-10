Questa deliziosa vellutata perfetta contro i malanni stagionali è un pozzo di vitamina C

Molti sottovalutano l’importanza di ciò che mangiamo. Il cibo infatti è uno delle maggiori fonti di vitamine e nutrienti essenziali. Oggi per questo vogliamo portare in tavola un piatto caldo, ricco di fibre e benefico per la nostra salute. Infatti, deliziosa vellutata perfetta contro i malanni stagionali è un pozzo di vitamina C.

Non sottovalutiamo la mancanza di questo nutrimento, parecchio prezioso per il nostro organismo. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. Se invece non si avesse voglia di cucinare si potrebbe sempre optare per uno snack veloce e salutare: infatti basta solo un frutto per raggiungere il fabbisogno giornaliero di questa vitamina preziosa per la salute.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

250 grammi di broccoli (freschi o congelati);

250 grammi di spinaci (freschi o congelati);

preparato di miso o dado da cucina quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

pepe nero quanto basta;

gomasio quanto basta (se necessario);

parmigiano reggiano quanto basta (a piacere per guarnire).

Iniziamo con la preparazione degli ingredienti principali, ovvero gli ortaggi. Laviamoli entrambi sotto l’acqua corrente per rimuovere dei residui terrosi e rimuoviamo le loro parti di scarto. Nel caso dei broccoli parliamo principalmente delle foglie e del gambo. Quest’ultimo in particolare può essere utilizzato per la creazione di un delizioso pesto. Se invece non si avesse voglia di perdere questo tempo consigliamo di optare per le verdure già surgelate. Prendiamo dunque una pentola e riempiamola di abbondante acqua.

Per creare un brodo possiamo inserire sia un dado vegetale già pronto che il preparato di miso. Quest’ultimo nello specifico conferirà alla zuppa un gusto leggermente più orientale. Lasciare andare il composto a fiamma viva per 10 minuti e poi rimuovere il liquido in eccesso. Con un minipiper ad immersione frullare il tutto e aggiungere il pepe. Se necessario aggiustare il gusto con il gomasio che darà un sapore più salato. Questo ingrediente particolare, infatti, è un sostituto più salutare del nostro comune sale da tavola. Infine passiamo all’impiattamento. Con l’aiuto di un mestolo trasferire in un piatto fondo e guarnire con un bel giro di olio extravergine di oliva rigorosamente a crudo. Infine se si desidera, aggiungere una generosa spolverata di parmigiano reggiano.

