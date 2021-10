L’anthurium è una pianta dalle origini tropicali che decora elegantemente ogni appartamento. Infatti, la bellezza dei suoi fiori è stata elogiata e decantata da molti poeti.

Una pianta molto apprezzata per la sua fioritura abbondante e longeva. La sua caratteristica principale è la vivacità dei colori (rosso corallo, verde, bianco rosa) e la forma a cuore della “spata”, normalmente considerata il suo fiore.

La fioritura avviene durante il periodo estivo, ma, se le condizioni climatiche sono molto favorevoli, la pianta può fiorire tutto l’anno. Anche le foglie cuoriformi hanno un bellissimo colore verde brillante e sono molto decorative.

Temperatura, concime, irrigazione

L’anthurium è di una pianta dalle origini tropicali, proprio per questo teme il freddo, le correnti d’aria e le temperature al di sotto dei 10/12 gradi. Questo piccolo arbusto ama i luoghi molto luminosi ma teme l’esposizione diretta ai raggi del sole, che potrebbero rovinare le sue bellissime foglie. L’anthurium necessita di un’umidità abbastanza elevata, infatti, innaffiamola costantemente anche più volte a settimana.

La pianta necessita di essere concimata in primavera e fino all’autunno, utilizzando un fertilizzante naturale ogni 15 giorni. Quando la concimazione è insufficiente la pianta produrrà solo foglie e non fiori.

Si consiglia di innaffiare la pianta di anthurium utilizzando l’acqua piovana, perché il calcio potrebbe danneggiarla.

Per avere una pianta di anthurium sempre sana e rigogliosa basta evitare questi comuni errori

Abbiamo visto come l’anthurium sia una pianta perfetta per l’appartamento e facile da coltivare. Ma nonostante sia molto resistente, se non prestiamo le necessarie cure, le foglie potrebbero ammalarsi. Ecco, quindi, che per avere una pianta di anthurium sempre sana e rigogliosa basta evitare questi comuni errori.

Se notiamo delle macchie marroni dobbiamo assolutamente capire cosa stiamo sbagliando e come rimediare.

Come abbiamo affermato poc’anzi, i raggi diretti del sole potrebbero bruciare le fogli dell’anthurium. Meglio spostarla in un luogo meno soleggiato ma sempre molto luminoso.

Ma non solo, le foglie marroni e sofferenti stanno anche ad indicare che la pianta non riceve i nutrimenti necessari per crescere forte e rigogliosa. Risolviamo il problema diluendo il fertilizzante con l’acqua utilizzata per l’irrigazione.

Facciamo anche molto attenzione alle innaffiature e alla quantità di acqua da utilizzare. Troppo poca può frenare la crescita delle foglie, in abbondanza, invece, può far marcire le radici. Infatti, se queste diventano scure e mollicce, dobbiamo subito rinvasare la pianta ed eliminare le parti malate.

