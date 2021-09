L’autunno è già arrivato e c’è già chi si sta organizzando per fare scorte di frutta e verdura. Chi ha un orto sta infatti raccogliendo le ultime primizie dell’estate e cominciando a seminare quelle dell’inverno. Chi volesse continuare a godere delle prime deve solo capire come congelare la verdura e la frutta ad agosto e settembre per portarsi dietro i sapori estivi. Invece chi si stesse adoperando per far fruttare il proprio appezzamento verde deve decidere cosa seminare nell’orto in autunno ad ottobre per avere un ricco raccolto per l’inverno.

A chi invece può solo comprare al mercato consigliamo di acquistare prodotti di stagione. Oggi parliamo di uno di questi, illustrandone anche le sue meravigliose qualità. Infatti ne basta solo un frutto per raggiungere il fabbisogno giornaliero di questa vitamina preziosa per la salute. Vediamo insieme di cosa si tratta e in che maniera possiamo consumarlo per trarne il maggior beneficio.

Stiamo parlando di un frutto molto comune nella stagione invernale, il kiwi. Questo esemplare originario della Cina ad ora è molto comune sulle nostre tavole ed è indicato a chi deve sottostare a regimi dietetici. Contiene infatti appena 44 calorie per ogni 100 grammi (considerando solo il peso della polpa). Poi sono ricchi di sostante antiossidanti, utili per decelerare il processo di invecchiamento. Il più significativo è il loro quantitativo di vitamina C. Solo un frutto di medie dimensioni infatti basta a raggiungere la soglia giornaliera consigliata e anche a superarla leggermente. Questa è fissata secondo i dati dell’Humanitas a 90 microgrammi per gli uomini e circa 70 per il sesso femminile. Quest’ultimo aumenta se la donna si trova in stato di gravidanza.

Altri pregi di questo meraviglioso frutto

È doveroso però fare delle premesse. Questa esorbitante percentuale di vitamina C la si può trovare solo nel frutto a crudo. Tutte le ulteriori lavorazioni, come ad esempio le marmellate o i canditi, non portano allo stesso effetto. Poi è meglio consumarlo alla fine di uno dei pasti principali. Se si agisce in questo modo infatti si riesce ad assorbire meglio il contenuto dei vegetali, in particolare il ferro. Infine, a causa delle fibre contenute al suo interno, il kiwi è ottimo per contrastare il fastidioso fenomeno della stipsi e acquisire una regolarità intestinale.

