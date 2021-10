L’alloro è una delle piante aromatiche e officinali più utilizzate in cucina. Un piccolo arbusto originario del continente asiatico, ma che si coltiva in molte Regioni italiane. Con il suo profumo inconfondibile e il sapore particolare rende ogni piatto unico e squisito. Le sue foglie sono dotate di un bellissimo colore verde brillante e se sfregate o spezzate, emanano un odore molto particolare.

L’alloro è una pianta sempreverde e perenne, dalle origini antichissime. Infatti, le popolazioni greche e romane utilizzavano le sue foglie intrecciate per decorare il capo dei vincitori.

Come affermato in questo precedente articolo “Controlla diabete e trigliceridi questa pianta aromatica utilizzata per insaporire carne e pesce” le foglie di alloro sono un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo. Contengono vitamina C, per rafforzare il sistema immunitario e contrastare i radicali liberi. Ma non solo, aiutano in caso di problemi intestinali e di lenta digestione e grazie alla vitamina A, proteggono la pelle.

Solitamente questa pianta aromatica si utilizza essiccata e serve per insaporire piatti di carne e pesce. Infatti, per avere foglie di alloro sempre pronte e profumate basta solo questa geniale mossa.

Il metodo di essiccazione è molto semplice e facile da preparare in casa.

Laviamo per bene le foglie e asciughiamole con un canovaccio. Scegliamo una teglia da cucina abbastanza grande e ricopriamola con della carta forno. Disponiamo nella pentola, le foglie di alloro ben distanziate e mai sovrapposte. Ora non ci resta che riporre la teglia in un luogo asciutto, buio e lontano dalla luce diretta del sole. Controlliamo dopo una settimana e giriamo le foglie dall’altro lato. Quando saranno ben secche e disidratate possiamo conservarle all’interno di un sacchetto di carta chiuso con una molletta.

Un metodo più veloce per accorciare i tempi

Se invece vogliamo accelerare i tempi, possiamo utilizzare il forno. Anche in questo caso laviamo le foglie e asciughiamole per bene. Disponiamole su una teglia rivestita con carta forno. Ora non ci resta che accendere il forno a bassissima temperatura e lasciare che le nostre foglie di alloro si secchino lentamente. Controlliamo e giriamole spesso, per evitare che si brucino. Una volta terminata l’operazione facciamo raffreddare e conserviamo sempre l’alloro in un sacchetto di carta.

Con questi metodi, le foglie saranno sempre profumate e pronte per insaporire tanti piatti o preparare delle ottime tisane digestive.