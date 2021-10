L’autunno è la stagione perfetta per preparare brodini e zuppe. Queste, essendo a base di ortaggi, risultano poi benefiche per la salute. Per questo oggi usiamo due ingredienti principali. Il primo è il cavolo, crucifera particolarmente benefica per le ossa. Il secondo invece sono le lenticchie legume molto gustoso e popolare è un potente alleato per rafforzare la memoria. Questa ricetta deliziosa e sana ci permette di fare il pieno di fibre e vitamine. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo fare per portare in tavola questa sfiziosa preparazione.

Ingredienti

140 grammi di lenticchie secche;

300 grammi di cavolo nero;

sale quanto basta;

100 grammi di farina di mais (preferibilmente preparato istantaneo per polenta);

pepe quanto basta;

parmigiano reggiano grattugiato quanto basta

olio quanto basta.

Passiamo nel dettaglio alla preparazione. Prima di tutto incominciamo con il lessare le lenticchie secche. Dopo averli messi in ammollo per una notte intera, scoliamoli e gettiamo via l’acqua. Riempiamo dal rubinetto una pentola e mettiamola sul fuoco a bollire. Al bollore aggiungiamo le lenticchie. Lasciamo andare il tutto per poco più di un’oretta. Se si vogliono velocizzare i tempi possiamo sempre usare la pentola a pressione oppure utilizzare quelli in scatola. Se usiamo quest’ultimi ricordiamoci però di sciacquarli e di conservare il loro liquido di ristagno, l’acqua faba. Questa sostanza è molto preziosa per sostituire le uova nelle ricette.

Laviamo i nostri ciuffi di cavolo nero e mettiamoli nella pentola assieme alle lenticchie, lessandoli insieme per gli ultimi 15 minuti. Non è necessario rimuovere la costa del cavolo perché poi verrà frullata. Spegniamo il fuoco e frulliamo con l’aiuto di un frullatore ad immersione. Otterremo così una deliziosa crema. Aggiustiamo di sale e di pepe. Aggiungere al composto la farina di mais e lasciare cuocere ancora per il tempo indicato sulla confezione della polenta istantanea. Mescolare molto bene affinché non si formino dei grumi. Impiattiamo, aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva e, se si desidera, con una spolverata di parmigiano reggiano.

