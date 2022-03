Il momento della cena è forse il più problematico quando si tratta di capire cosa mangiare. In genere a pranzo quando non abbiamo idee, optiamo sempre per una pasta veloce. Magari utilizzando quello che abbiamo in frigo, come le olive o del pecorino. Eppure anche con questi pochi ingredienti è pronto un piatto saporitissimo in soli 10 minuti.

Quando si tratta della cena invece, la pasta non è proprio indicata, soprattutto se abbiamo difficoltà a digerirla. O comunque se prevediamo di andare a letto poco dopo aver cenato meglio evitarla. Non è il massimo sdraiarsi in piena digestione dopo un pasto abbondante.

Ecco perché un piatto che sia veloce e leggero è la risposta ai nostri problemi. Ma cosa cucinare che sia anche saporito e non banale come un’insalatona o una fettina ai ferri? Ecco possiamo preparare un filetto di pesce magro che ha poche calorie ma è gustosissimo. In più le sue proteine, aggiunte agli omega 3 contenuti lo rendono un alimento ottimo per il cuore.

Quando non si sa cosa cucinare per cena, ecco un piatto veloce e saporito ma anche poco calorico

Stiamo parlando del pesce San Pietro. Reperibile in vari periodi dell’anno, è questo uno dei momenti migliori per mangiarlo fresco. Si presta benissimo a moltissime preparazioni, classico al forno o anche alla griglia. Oggi però lo prepareremo alla mediterranea, cuocendo i filetti al vapore. In alternativa si può comunque scottare in padella e condire successivamente.

Ingredienti per 2 persone

2 filetti di San Pietro;

100 gr di pomodorini;

olive Taggiasche o nere;

1 cucchiaino di capperi;

olio Evo;

limone;

prezzemolo;

pepe;

rosmarino.

Procedimento:

Sfilettiamo il pesce o procuriamoci già i due filetti. Se abbiamo una vaporiera riempiamo con l’acqua il serbatoio apposito. Se invece non l’abbiamo, possiamo sostituirla tranquillamente con una normale pentola e un cestello per la cottura a vapore. Questo è solo uno dei modi per sostituire la vaporiera, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo;

Nell’acqua aggiungiamo del prezzemolo, un paio di capperi, un paio di pomodorini e un po’ di succo di limone. Così durante la cottura il pesce sarà ancora più saporito con l’acqua aromatizzata;

Lasciamo cuocere per 10 minuti circa e nel frattempo prepariamo il condimento. In una padella versiamo un filo d’olio e aggiungiamo i capperi dissalati. Dopo qualche minuto uniamo i pomodorini freschi tagliati a metà e le olive Taggiasche. Sfumiamo con un po’ di succo di limone;

Facciamo cuocere e aggiungiamo il prezzemolo tritato prima di spegnere il fornello. A questo punto la salsina si sarà ristretta e i filetti saranno pronti. Impiattiamo completando con una generosa porzione di condimento e se vogliamo un po’ di pepe.

Quindi, quando non si sa cosa cucinare per cena questa ricetta è davvero la soluzione ai nostri problemi. In realtà è perfetta anche per un pranzo veloce, magari accompagnata da un contorno di carciofi o cavoletti di Bruxelles.

