Non sempre si ha tanto tempo a disposizione per pranzare soprattutto se si lavora a tempo pieno. Nei pochi casi in cui si riesce a tornare a casa per la pausa pranzo in genere si opta per un pasto veloce. Un panino, un hamburger o un’insalata magari anche di riso al volo.

Si pensa sempre che mettersi ai fornelli richieda troppo tempo. Se per alcune preparazioni è vero, questa convinzione non si applica a tutte. Infatti ci sono ricette semplici e veloci che possono soddisfarci più di un triste panino.

Pensiamo ad esempio ad una seppia grigliata, un cous cous di verdure o delle polpettine di pesce. Non solo la cottura ma anche la preparazione di alcuni piatti richiede poco tempo. Basta solo conoscere qualche ricetta furba per preparare un piatto delizioso nel giro di pochi minuti.

Facile e saporitissima questa pasta per un pranzo veloce che si prepara con pochi euro e in 10 minuti

La ricetta di oggi è talmente facile che è probabile avere già tutti gli ingredienti a casa. Si tratta di una rivisitazione della più classica pasta alla carrettiera, un piatto tipico siciliano. Un primo piatto semplice e povero ma davvero ricco di gusto.

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di pasta a scelta;

60 gr di pecorino;

1 spicchio d’aglio;

30 gr di paté di olive taggiasche;

olio EVO;

prezzemolo;

peperoncino;

sale q.b.

Procedimento:

Questa pasta è una variante più ricca della classica pasta aglio, olio e peperoncino. Super economica, si prepara davvero in un baleno. Mentre aspettiamo che la pasta termini la cottura il condimento sarà già pronto.

Caliamo la pasta quando la pentola con acqua salata starà bollendo. Qualsiasi tipo di pasta si scelga dovremo scolarla leggermente al dente;

Possiamo procedere per la preparazione del condimento in due modi diversi. Se abbiamo fretta o vogliamo evitare altre cotture si può condire tutto a crudo. Altrimenti basterà soffriggere l’aglio nell’olio Evo con del peperoncino per qualche minuto;

Per la versione più leggera e veloce versiamo abbondante olio in una ciotola. Tritiamo finemente l’aglio e il peperoncino e uniamoli all’olio. Aggiungiamo anche un pizzico di sale;

Emulsioniamo il tutto con una frusta o una forchetta per amalgamare bene gli ingredienti;

Scoliamo la pasta al dente e mettiamola nella ciotola, conservando l’acqua di cottura;

Aggiungiamo ora il pecorino grattugiato, il paté di olive e mezzo mestolo di acqua di cottura;

Amalgamiamo mescolando vivacemente finché non si sarà creata una cremina;

Serviamo impiattando la pasta e con una spolverata di prezzemolo tritato.

Insomma, è proprio facile e saporitissima questa pasta per un pranzo al volo senza rinunciare al gusto. Se poi non abbiamo proprio tempo per sederci a tavola a mangiare un piatto di pasta ecco un’alternativa. Invece della solita piadina possiamo prepararne una di patate e farcirla come vogliamo.

