Come da previsioni settimanali, fra mercoledì e giovedì doveva verificarsi un ritracciamento. Ieri, il movimento atteso si è verificato. Oggi Wall Street dovrebbe riprendere la strada del rialzo. Al momento non vediamo il profilarsi di pericoli ma come al solito di giorno in giorno analizzeremo i grafici e ne trarremo le dovute conseguenze.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 30 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

35.228,81

Nasdaq C.

14.442,27

S&P 500

4.602,45.

Oggi Wall Street dovrebbe riprendere la strada del rialzo. Cosa fare con Meta Platforms?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.552. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.341.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.101. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.682.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.517. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.424.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

I livelli operativi per Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (NASDAQ:FB), ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 marzo al prezzo di 227,11 in ribasso del 1,10% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 185,82 e il massimo a 343,09.

Strategia di investimento e i livelli operativi da monitorare

Le stime degli analisti calcolano un prezzo obiettivo di fair value in area 327,79 dollari.

Tendenza rialzista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 207,63, i prezzi potrebbero continuare a salire in poco tempo (3/6 mesi) verso l’area di 328 dollari.

Il livello di inversione ribassista cambierà di settimana in settimana.

Lettura consigliata

Dopo il ritracciamento odierno dei mercati da domani in apertura si dovrebbe ripartire al rialzo. Cosa invece dovrebbe preoccupare?