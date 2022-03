Gli italiani sono grandi amanti di dolci e dessert e possiedono tra le tradizioni più ricche del Mondo. Tra tiramisù, semifreddi e torte non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Ogni tanto, però, è bene cambiare e possiamo sperimentare nuove ricette che provengono dagli altri Paesi.

Oggi, a tal proposito, vogliamo parlare di una ricetta tipica del mondo anglosassone, realizzata con uno strato croccante di farinacei, una parte morbida di frutta e un topping cremoso.

Prepareremo assieme un crumble di ispirazione irlandese, genuino e leggero. Non il solito dessert alle mele, dunque.

Una ricetta da reinventare in base agli ingredienti che abbiamo in dispensa

Il crumble è un tipico dolce inglese realizzato con biscotti sbriciolati e una parte cremosa a base di frutta. Perfetto con ogni frutto di stagione, dalle mele alle pere, è ottimo anche come dolce svuota dispensa.

Possiamo usare vecchi biscotti avanzati anche di tipo diverso e della frutta non troppo fresca. Non dovremo fare altro che assemblare questi ingredienti e poi infornare, magari con una belle spolverata di spezie.

Oggi, però, vogliamo vedere una ricetta che rende il crumble ancora più buono e cremoso. Uniremo ai due ingredienti principali una crema aromatizzata al whisky, per un sapore leggermente alcolico davvero irresistibile.

Non il solito dessert alle mele, questo crumble alla panna di whisky è delizioso e pronto in pochi minuti

Possiamo realizzare la nostra ricetta usando delle ciotole rotonde monoporzione. Dovremo ungere con del burro le ciotoline e poi sistemare i biscotti sbriciolati.

A questo punto in una pentola possiamo mettere a cuocere assieme a dello zucchero di canna delle mele tagliate a pezzetti. Mescoliamo in modo che si cuociano in modo uniforme e mantenendole croccanti internamente. Possiamo sistemare le mele ancora calde sopra ai biscotti.

Occuparci poi della crema. In un recipiente possiamo montare la panna fresca. Mescoliamo due cucchiai di miele in due cucchiai di whiskey irlandese fino ad ottenere una crema uniforme. Ora possiamo incorporare il miele e il liquore alla panna montata. Una volta che avremo ottenuto una crema dorata, possiamo stenderla sopra alle mele.

Il nostro dolce è pronto per essere gustato, con tutto il suo sapore unico di terre celtiche. La crema leggermente alcolica le darà un sapore davvero inedito, perfetto per chi ama il whisky ma anche per chi non ama i superalcolici.

