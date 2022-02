I fiori sono uno dei doni più graditi durante le ricorrenze come San Valentino, compleanni o anniversari. La loro bellezza ricca di forme e di colori unici è molto apprezzata ed è intramontabile. Purtroppo i fiori recisi hanno una durata davvero breve e nonostante possiamo cercare in tutti i modi di preservarli il più possibile, dopo un po’ appassiranno.

Prima di tutto, è possibile farli durare più a lungo cambiando di frequente l’acqua e tagliando il gambo che sta marcendo nell’acqua. In questo modo si conserverà il profumo del fiore appena reciso e i fiori dureranno qualche giorno in più.

Dopo aver fatto il possibile per mantenere i fiori freschi più a lungo non possiamo commettere l’errore di buttar via tutto senza provare queste soluzioni d’arredo con i fiori secchi.

Come essiccarli mantenendoli come freschi con pochi e semplici gesti

La bellezza di un fiore può essere racchiusa per sempre grazie alle tecniche di essiccazione. Non solo i fiori, ma anche i rami e le foglie possono essere trattati allo stesso modo per poter abbellire o decorare un angolo della casa.

Uno dei classici metodi per essiccare i fiori è quello di lasciarli a testa in giù all’aria, non con il sole diretto, in un ambiente asciutto ed arieggiato. Dopo circa 5 giorni, quando i fiori saranno secchi, con una generosa spruzzata di lacca per capelli, si potranno irrigidire preservando la forma e il colore brillante.

Oltre questa tecnica c’è quella classica con la cera. Si dorrà sciogliere per bene una discreta quantità di cera per immergere tutto il fiore e lasciarlo asciugare. Gli stessi fiori possono essere impiegati per creare delle bellissime candele che arrederanno con gusto ogni angolo della casa.

Prima di buttar via i fiori secchi dovremmo sperimentare questi geniali modi di riutilizzarli anche per profumare la casa

I fiori e le foglie secche possono essere impiegati in tantissimi modi. Oltre alle candele, è possibile sfruttarli per profumare e decorare gli ambienti della casa con un classico potpourri. E per avere un profumo intenso, si possono aggiungere non solo le bucce secche degli agrumi, ma anche riccioli di cannella, anice stellato e chiodi di garofano. In alternativa basterà aggiungere qualche goccia di olii essenziali del profumo che si preferisce e il gioco è fatto.

Uno dei trend più in voga del momento è quello di fissare i fiori secchi in cornice di legno. Quindi un quadretto composto da una composizione creata da noi e fissata con colla sullo sfondo e coperto da un vetro. Una bella personalizzazione da appendere che arreda con gusto l’ambiente con la nostra manualità e fantasia.

Anche le ghirlande sono degli elementi di design sempre più visti e realizzati negli ultimi tempi. Una base di rami intrecciati, ad esempio quelli di ciliegio molto flessibili possono formare una ghirlanda perfetta. Dopo questa seccherà, si potranno intrecciare nastri, piume e ovviamente i fiori colorati come lavanda, spighe, rose e così via.

Da non dimenticare che i fiori secchi di lavanda sono davvero molto profumati e vengono utilizzati tantissimo per profumare gli armadi. Ma anche ridotti in polvere e miscelati nella cera delle candele per renderle profumate e colorate.

