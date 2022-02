Moltissimi oggetti di uso quotidiano sono in acciaio in casa. I lavelli, le mensole e la cappa sono solo alcuni degli articoli casalinghi che possono essere fatti d’acciaio. Molto spesso, si acquistano prodotti di acciaio inossidabile. Tuttavia, nonostante una maggiore resistenza al processo naturale di ossidazione, può succedere di vedere comparire aloni e macchie che opacizzano il metallo.

Il desiderio di farlo tornare a brillare è davvero irresistibile. Le macchie che si creano a causa del contatto con l’aria e con l’acqua rendono l’acciaio più scuro. Le superfici diventano antiestetiche e lo sporco sembra prendere il sopravvento.

Dunque, bisognerà correre ai ripari. Ed è proprio in questo frangente che commettiamo un passo falso. È l’errore banale ma molto comune che rovina l’acciaio, anche se non ce ne accorgiamo subito.

Per lucidare e pulire l’acciaio sono in molti, infatti, ad utilizzare il detersivo o lo sgrassatore comune e la classica spugnetta per i piatti. L’errore è proprio questo. Avvalersi di prodotti, sicuramente efficaci per altre macchie ma che, invece, potrebbero causare un grosso danno all’acciaio. Inoltre, non andrebbe mai utilizzata la spugnetta tradizionale.

Quindi, innanzitutto bisogna ricordare che sono da evitare:

detergenti più aggressivi;

la candeggina e tutte quelle miscele che contengono sostanze abrasive e cloruri;

spugne e pagliette metalliche.

Il detergente sbagliato, applicato poi con uno strumento inadeguato rovineranno le superfici.

Dunque, ecco svelato il perché è l’errore banale ma molto comune che rovina l’acciaio, ecco come pulirlo in 5 minuti senza lasciare aloni e in modo naturale

Per far risplendere gli oggetti in acciaio presenti in casa si può optare per alcuni prodotti specifici per l’acciaio ossidato. In commercio ne esistono diversi e per tutte le esigenze.

In alternativa, possiamo sfruttare l’azione di diversi ingredienti naturali. Il bicarbonato, ad esempio, è un vero asso nella manica. Abbiamo testato la sua efficacia anche contro le incrostazioni del forno, eliminate grazie a questi trucchetti geniali.

Inoltre, è formidabile anche a lavare e smacchiare gli strofinacci da cucina in lavatrice e senza candeggina, ma solo se utilizzato in questo modo.

Per la pulizia di oggetti in acciaio ossidato, invece, serviranno:

bicarbonato;

panno in microfibra.

Il procedimento è facilissimo. Cospargete il bicarbonato sulle zone in acciaio ossidato. Strofinare, poi, il panno di microfibra in modo energico. Si consigliano movimenti circolari per rimuovere le macchie più velocemente. Pian piano lo strato di ossido scomparirà. Successivamente, bisognerà sciacquare con acqua ed asciugare con un panno pulito. L’acciaio apparirà subito più lucente.

Per eliminare anche la ruggine si consiglia di creare un composto fatto di:

sale;

limone;

acqua.

Mescolare gli ingredienti in un recipiente e spalmare il composto ottenuto sull’acciaio arrugginito che vogliamo pulire. Lasciare in posa per 30 minuti e poi, con un panno di microfibra, smuovere tutte le macchie di ruggine. Eliminare la ruggine non è semplice. Servirà ripetere il procedimento un paio di volte prima di vedere i risultati sperati.

