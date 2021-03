La straordinaria bellezza e il profumo di questa pianta raccontano un curiosa leggenda nata in Francia che fa sognare ad occhi aperti.

Di giorno basta avvicinarsi e passare le dita tra gli steli per annusare il meraviglioso profumo mentre ad ogni tramonto i fiori di questa pianta sprigionano un profumo inebriante.

La Provenza è il luogo della Francia dove questa meravigliosa pianta viene coltivata in campi immensi e profumatissimi.

La leggenda che fa sognare ad occhi aperti

Una leggenda narra di una fata con occhi blu e capelli biondi che volle cambiare vita cercando una nuova dimora prendendo spunto da un libro di paesaggi. Nel suo lungo cammino si imbatté nelle valli di Provenza. Presa dallo sconforto iniziò a piangere lacrime blu macchiando il libro e tutto ciò che la circondava. Le lacrime della fata Lavandula, si sparsero ovunque e da quel momento iniziarono a crescere meravigliosi fiori blu.

I fiori di lavanda esprimono molti significati tra cui quello di una amicizia profonda o un legame altrettanto profondo. Regalare un rametto di lavanda simboleggia un legame profondo come anche un amore.

La pianta che tutti vogliono per il suo profumo e per la sua straordinaria bellezza

Tra tutte le piante che si possono coltivare con soddisfazione e con estrema facilità, la lavanda è una di queste. È una delle piante che si possono coltivare anche in vaso su un terrazzo o balcone ed in primavera, inizia ad allungare meravigliosi steli che formeranno delle grosse “spighe blu”.

Bella e profumata, è una delle erbe più utilizzate per la cura dell’estetica e per profumare tutta la casa. La lavanda è considerata una fragranza rilassante e i suoi fiori essiccati si possono utilizzare in sacchetti profumati per la biancheria.

Il suo colore è un tributo alla primavera. Il colore blu è molto apprezzato per arredare ed inoltre è un ottimo repellente naturale contro le zanzare che risultano non amarne il profumo